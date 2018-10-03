Настоящие хозяева экономики выходят из тени



Картинка носит иллюстративный характер

Известный экономисто том, как принимаются решения и можно ли верить декларациям правительства.«А. Лукашенко и правительство могут сколь угодно долго говорить про социальную ориентацию, поддержку здорового образа жизни и равные условия для малого бизнеса, —Романчук на своей странице в Фейсбуке. — Два решения властей практически совпали по времени. Они показывают нам, кто реально рулит экономикой страны, как принимаются решения и можно ли верить декларациям правительства о развороте в стороны малого и среднего бизнеса.Товары – лакмусовые бумажки белорусской власти – табак и алкоголь. Первое решение – по алкоголю. Минские власти приняли решение запретить продажу алкоголя ночью. Не прошло и пару дней, как А. Лукашенко приказал отменить это решение. МВД, противники алкоголизации страны были «за», всемогущие производители алкоголя и мощное лобби розничных сетей – категорически против. Кто победил? Производители алкоголя и розничные лоббисты.На их стороне (в тени) – министерство по налогам и сборам, а также Минфин. Они ведь считают каждый рубль поступлений от акцизов и других налогов, которые платят производители алкоголя. Издержки тотальной алкоголизации страны (ущерб семьям, здоровью, детям, безопасности) они предпочитают оставлять за кадром.Такое поведение А. Лукашенко наглядно демонстрирует состояние местного самоуправления. Президент всей страны грубо вмешивается в решение местных органов власти. Реального местного самоуправления у нас – ноль. Если вот так можно крикнуть – и все по струнке побежали выполнять решения Главнокомандующего. Это приемлемо в армии, но не в управлении страной. А потом президент и руководство правительства жалуется на дефицит инициативы. Откуда же ей появиться, если чуть что руководитель исполкома или предприятия получает по голове?Второе решение по табаку. Оно ещё более красноречивое. Для одного из белорусских сигаретных «баронов» А. Олексина предоставили право создать сеть киосков, павильонов из 2400 объектов. Основание — создание негосударственной сети по торговле табачными изделиями. Из них около 500 объектов будут в столице. Представляете, какой административно-правовой ресурс нужно было включить, чтобы одновременно по всей стране в очень выгодных местах под частную (!) структуру. Вот кому никакие согласования, лицензии, разрешительные и контрольные процедуры не страшны.Совсем недавно с улиц городов твёрдой бюрократической рукой убрали киоски с овощами и фруктами. Мол, портят имидж городов. Белорусские власти также взялись за борьбу с вполне легальными наркотиками – алкоголем и сигаретами. VIP-власти со всех трибун призывают не есть мясо с картошкой, а вести ЗОЖ! Дальше тянуть некуда. Алкоголизация и закуренность Беларуси запредельная.А теперь во всей стране у нас будут вездесущие киоски «Табакерка». Как часть проекта по строительству и запуску уже третьей табачной фабрики в Беларуси, прямо под Минском. Курите, дорогие белорусы, на здоровье. Если верить теории заговора, то можно предположить, что новая мощная розничная сеть «Табакерка» — это совместный проект коммерческой структуры семьи Олексиных и государственного пенсионного фонда. Чем больше будут травиться легальным наркотиком в виде табака белорусы, тем меньше шансов у них дожить до пенсионного возраста, тем меньше будет нагрузка на пенсионный фонд. Можно даже лозунг придумать финансовой устойчивости ФСЗН: «Выпей чернила, выкури Kent – гумуса ты настоящий фермент».Что позволено семьей Олексиных, то не по зубам 99,99% белорусов. Они люди не публичные, но чрезвычайно влиятельные. Работали с Ю. Чижом и в структуре Управления делами президента. Сегодня они заметно его переплюнули. Банки и продовольствие, недвижимость и логистика («Бремино-Групп») – всё это Олексины.Нефть и сигареты – это бизнес для избранных. Создание мощной розничной сети табачных киосков по всей стране, прямого конкурента монополисту в лице «Белсоюзпечати» — тоже исключительно для фаворитов Топ-руководства страны. Вначале они будут преимущественно табачными, а потом вполне могут трансформироваться в точки шаговой доступности базовых товаров для дома. И никакой исполком, КГК тем более санстанция или МВД не пикнет.Индивидуальные предприниматели, многие из которых по 20 лет работают на рынке, мечтали бы о получении земли для киоска или торгового павильона. Они бы сделали его сильными и удобными для потребителей. Но вся Вертикаль власти против ИП. Чиновники стоят на своём: «Обыкновенным людям в Беларуси нельзя претендовать даже на самые малые кусочки земли и недвижимости, тем более в удобных частях городов и столицы». А вот для табачного «барона» все двери открыты. Вот кто будет лидером по созданию новых рабочих мест по росту выручки и налоговых платежей.Чиновники представят это, как успех в реализации Декрета № 7 о поддержке предпринимательства и реализации стратегии малого и среднего бизнеса. Новая мощная сеть «Табакерка» существенно увеличит долю частного бизнеса в формировании ВВП. Так что нужная отчётность для Совмина тоже будет. А то, что под давлением такой конкуренции из экономики исчезнут десятки тысяч предпринимателей, что резко упадёт капитализация других производителей табачных изделий (им же такую привилегию не дают), что упадёт выручка существующих объектов торговли, VIP-распорядителей чужого не интересует.Беларусь поставили на путь капитализации и монетизации капиталов, накопленных в последние 20 – 25 лет. Настоящие хозяева экономики выходят из тени. Скоро мы узнаем белорусских ротенбергов, ковальчуков, сечиных, ахметовых и коломойских. Это явно не директора государственных предприятий или руководители министерств. Это те люди и семьи, которые под прикрытием идеологии стабильности, социальной ориентации государства накопили личный капитал на чужих деньгах и потоках (налогоплательщиков), а теперь стоят на низком старте в самом начале процесса его, капитала, легализации и монетизации за счёт разгосударствления и приватизации.Им не нужна никакая отмашка, никакое общественное обсуждение и публичность. Они всё решают в кулуарах, банях и на других площадках частно-государственного междусобойчика. Это опасный путь власти и её коммерческих партнёров. Как показала Россия и Украина, это путь в правовой и экономический тупик. Когда избранным «баронам» всё, а людям – дырка от бублика, это прямое приглашение и подготовка Майдана.