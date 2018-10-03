Борис Желиба: Новый указ Лукашенко не поможет



Иллюстративное фото

Напомним, правитель Беларуси 2 октября подписал указ № 399, которым в том числе предусмотрена безвозмездная передача акций в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению диктатора.Доктор экономических наук, профессорсчитает, что, по большому счету, эта мера не поможет спасти колхозы. По мнению эксперта, нужно в корне менять систему экономических отношений на селе.объясняет экономист в экспресс-комментарииСобеседник подчеркивает, что в Беларуси успешных фермеров и хозяйств таких, как «Снов», — единицы. Во многом они добиваются результатов за счет талантливых руководителей.Борис Желиба признает, что стимулы есть: дивиденды получают успешные предприятия, которые имеют прибыль. Эксперт ссылается на мировой опыт: нужно, чтобы акциями располагали как можно большее количество работников предприятия.Эксперт констатирует: у наших предприятий эффективность низкая, множество наших акционерных обществ (промышленных и сельскохозяйственных предприятий) годами не платят дивиденды, поскольку не из чего платить.Собеседник напоминает, что контрольные пакеты акций на крупных предприятиях, таких, как «Нафтан», «Белшина», «Гомсельмаш» находятся в руках государства.рассуждает Борис Желиба. —Но система остается прежней, к сожалению. Собственников нет. Колхозы и совхозы управляются сверху — министерством сельского хозяйства. Система должна быть выстроена так, чтобы все инициативы шли снизу, чтобы хозяйства были самодостаточными и развивались за счет собственных источников. Что говорит статистика — убери государственные дотации — в любых формах (и в налоговых, и в кредитных) — 60 % наших сельхозпредприятий станут убыточными. Указом «президента» не поменяешь зацентрализованную систему — как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.