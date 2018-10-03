Белорусы шутят: грузовик с забавным рисунком замечен недалеко от МКАД



Фото с сайта abw.by

Недалеко от МКАД белорусскими автолюбителями был замечен грузовик, рисунок на дверях которого призывает не просто "купляць беларускае", но и отказаться от культуры, навязанной Западом.Далеко не все однозначно расценивают нарисованное, но мы просто констатируем факт.