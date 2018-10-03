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Белорусы шутят: грузовик с забавным рисунком замечен недалеко от МКАД
Фото с сайта abw.by
Недалеко от МКАД белорусскими автолюбителями был замечен грузовик, рисунок на дверях которого призывает не просто "купляць беларускае", но и отказаться от культуры, навязанной Западом.
Далеко не все однозначно расценивают нарисованное, но мы просто констатируем факт.
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Пока производители молочной продукции ведут борьбу за рынок, кое-где происходят локальные "схватки".
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