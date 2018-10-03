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Белорусы шутят: грузовик с забавным рисунком замечен недалеко от МКАД

03.10.2018 23:11 — Разное | UDF  
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Фото с сайта abw.by
Пока крупные белорусские производители молочной продукции ведут борьбу за рынок, кое-где происходят локальные "схватки" в лучшей традиции наглядной агитации.

Недалеко от МКАД белорусскими автолюбителями был замечен грузовик, рисунок на дверях которого призывает не просто "купляць беларускае", но и отказаться от культуры, навязанной Западом.

Далеко не все однозначно расценивают нарисованное, но мы просто констатируем факт.

 
 
Ссылка на источник 21
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Пока производители молочной продукции ведут борьбу за рынок, кое-где происходят локальные "схватки".
 
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