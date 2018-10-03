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У половины женщин будет инсульт, деменция или болезнь Паркинсона

03.10.2018 22:55 — Разное | UDF  
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Кадр из фильма «Железная леди»
Ученые показали, что риск развития определенной патологии зависит от пола.

Инсульт, деменция или болезнь Паркинсона ожидают половину женщин, при этом лишь треть мужчин на протяжении жизни имеет шансы столкнуться с этими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Результаты исследования группы сотрудников Медицинского центра Университета Эразмус (Нидерланды) опубликованы в Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry.

Ученые проанализировали данные о здоровье и причинах смерти 12 тысяч человек. На старте исследования, в 1990 году, этим людям, 58% из которых — женщины, было 45 лет и больше. Тогда никто из них не страдал от деменции или болезни Паркинсона, у них не было инсульта. Каждый четыре года участники проходили медицинское обследование. Сбор информации продолжался либо до смерти участника, либо до 1 января 2016 года.

За прошедшие 26 лет больше пяти тысяч человек скончались по разным причинам, по большей части не связанным с неврологическими заболеваниями. При этом почти полутора тысячам участников диагностировали деменцию, в основном связанную с болезнью Альцгеймера, у 1 285 человек случился инсульт, в большинстве случаев вызванный нарушением мозгового кровообращения, 263 участникам поставили диагноз «болезнь Паркинсона», а 438 человек страдали от нескольких болезней.

Анализ информации показал, что, как и ожидалось, риск инсульта, деменции и болезнь Паркинсона увеличивается с возрастом, но тут наблюдаются гендерные различия. Согласно расчетам, для людей в возрасте 45 лет шансы заболеть любой из трех болезней в период, оставшийся до конца жизни, имеет каждая вторая женщина (48%) и лишь каждый третий мужчина (36%).

Как считают исследователи, в основе этих различий лежит то, что для женщин риск деменции значительно выше, чем для мужчин (25,9% и 13,7% соответственно). При этом риск болезни Паркинсона и инсульта для обоих полов примерно одинаков. Расчеты также показали, что у женщин почти вдвое выше вероятность столкнуться и с деменцией, и с инсультом, а у мужчин значительно выше риск инсульта в молодом возрасте. Поэтому ученые сообщили о важности профилактики этих болезней, особенно из-за высоких темпов старения населения — если бы удалось «отодвинуть» начало заболеваний на год-три, это теоретически могло бы снизить риск развития любого из них на 20–50%.

 
 
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Ученые показали, что риск развития определенной патологии зависит от пола.
 
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