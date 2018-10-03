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В Comedy Club высмеяли российские ток-шоу. Ролик заблокировали

03.10.2018 22:52 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В миниатюре комики Гарик Харламов и Вадим Галыгин изобразили, как в России проходят практически все политические ток-шоу.

Как написала в Фейсбуке московская журналистка «Радио Свобода» Елена Рыковцева, эту пародию на российские ток-шоу канал ТНТ закрыл на своих официальных страницах для следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония.

– При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно). То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По-другому этот самообан я объяснить не могу, – написала она.

 
 
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В миниатюре комики изобразили, как в России проходят практически все политические ток-шоу.
 
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