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В Comedy Club высмеяли российские ток-шоу. Ролик заблокировали
Иллюстративное фото
Как написала в
– При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно). То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По-другому этот самообан я объяснить не могу, – написала она.
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В миниатюре комики изобразили, как в России проходят практически все политические ток-шоу.
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