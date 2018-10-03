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Появилось видео, как в Минске штурмом брали подпольное казино

03.10.2018 22:23 — Разное | UDF  
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Фото: СТВ
Игорное заведение организовали двое жителей столицы.

В Минске подпольное казино взяли штурмом, информирует телеканал СТВ. Его организовали двое жителей столицы. В течение трёх лет они пытались маскировать свой бизнес под спортивные турниры.

Посетителям (а были это, в основном, граждане России) предлагали игру в покер на деньги. Клиентов искали через соцсети.


Владельцы и персонал подпольного казино задержаны, проводятся проверки. Уголовное дело пока не возбуждено.

По оценке милиционеров, доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 50 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Игорное заведение организовали двое жителей столицы.
 
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