|
Появилось видео, как в Минске штурмом брали подпольное казино
Фото: СТВ
В Минске подпольное казино взяли штурмом, информирует телеканал
Посетителям (а были это, в основном, граждане России) предлагали игру в покер на деньги. Клиентов искали через соцсети.
Владельцы и персонал подпольного казино задержаны, проводятся проверки. Уголовное дело пока не возбуждено.
По оценке милиционеров, доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 50 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорное заведение организовали двое жителей столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)