Амеба убила человека, съев его мозг изнутри

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29-летний купальщик из Нью-Джерси умер после того, как внутрь его головы попала хищная амеба. Хищное существо съело мозг человека, и специалисты не смогли ничего сделать для того, чтобы спасти его жизнь.увлекался сёрфингом и, как пишут о нём местные СМИ, был заядлым туристом. Он побывал в техасском городе Уэйко, где посетил бассейн с волнами. Вернувшись в Нью-Джерси, американец вскоре почувствовал сильную головную боль, настолько сильная, что ему потребовалось лечь на пол. Он принял лекарства и лег спать, однако на следующий день его речь стала бессвязной и он не смог встать с кровати. Эти симптомы позволяли предположить инсульт, однако впоследствии специалисты выяснили, что их причиной стал первичный амебный энцефалит. Медикаменты оказались неэффективны, и несколько дней спустя мужчина скончался.Нечто подобное происходит крайне редко — как сообщается, за 55 лет в США зафиксировано всего 143 случая попадания naegleria fowleri в организм человека. К сожалению, шансы спасти пациента в случае заражения этой амёбой, согласно статистике, составляют всего лишь два процента. Naegleria fowleri чаще всего можно встретить в тёплых пресных водоёмах, и в организм человека они могут попадать через нос. После этого амеба попадает в мозг жертвы, что, чаще всего, приводит к смертельному исходу. Чаще всего заражение происходит при купании в реках или озерах, однако в исклюдчительных случаях бактерия может встречаться в недостаточно качественно дезинфицированных бассейнах или даже воде из-под крана, если ее очистке не уделяется подобающего внимания.В память о серфингисте волонтёры уже образовали фонд, целью которого является распространение информации о naegleria fowleri и предотвращения даже тех редких случаев заражения ей, которые время от времени происходят.Вода из бассейна, в котором, как предполагается, произошло заражение, отправлена на экспертизу.