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Курц призвал к выводу иностранных сил из Сирии

03.10.2018 22:19 — Разное | Интерфакс  
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Пребывание иностранных сил на территории Сирии обсуждалось в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Петербурге.

Обсуждение этой темы в рамках сирийской проблематики подтвердил С.Курц в интервью немецким журналистам по завершении переговоров.

Он подчеркнул, что "уход иностранных сил из Сирии был бы движением в позитивном направлении".

"Мы этого ожидаем, это не какая-то абстрактная идея, это должно стать реальностью", - сказал С.Курц.

При этом он уточнил, что "и иранские подразделения, конечно, должны покинуть Сирию.

 
 
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Пребывание иностранных сил на территории Сирии обсуждалось в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в...
 
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