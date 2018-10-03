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Курц призвал к выводу иностранных сил из Сирии
Пребывание иностранных сил на территории Сирии обсуждалось в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Петербурге.
Обсуждение этой темы в рамках сирийской проблематики подтвердил С.Курц в интервью немецким журналистам по завершении переговоров.
Он подчеркнул, что "уход иностранных сил из Сирии был бы движением в позитивном направлении".
"Мы этого ожидаем, это не какая-то абстрактная идея, это должно стать реальностью", - сказал С.Курц.
При этом он уточнил, что "и иранские подразделения, конечно, должны покинуть Сирию.
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Пребывание иностранных сил на территории Сирии обсуждалось в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в...
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