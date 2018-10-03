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В Беларуси расширили перечень основных лекарственных средств

03.10.2018 22:15 — Разное | Интерфакс  
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Минздрав Беларуси опубликовал новую редакцию перечня основных лекарственных средств, входящих в число основных, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Новый перечень не только несколько отличается от прежнего по содержанию, но и является более расширенным", - отметили в Минздраве.

Там пояснили, что перечень составляется по международным непатентованным наименованиям лекарственных средств, при отсутствии международного непатентованного наименования − по химическим наименованиям по систематической или заместительной номенклатуре.

"В ряде случаев, в связи с наличием сложных химических названий у лекарственных средств (как правило, не известных практикующим врачам-специалистам), членами комиссии по формированию перечня было принято решение указать в скобках торговые наименования с целью обеспечения назначения и отпуска из аптек данных лекарственных средств (например, Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/ Феноксиэтанол (мукосанин)", - пояснили в Минздраве.

В Беларуси расширили перечень основных лекарственных средств
Данная редакция перечня приведена в соответствие с Республиканским формуляром лекарственных средств по анатомо-терапевтическо-химической классификационной системе лекарственных средств, международным непатентованным наименованиям лекарственных средств, лекарственным формам (без указания дозировок).

Изложение в новой редакции перечня основных лекарственных средств, установленного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 «Об утверждении перечня основных лекарственных средств» с изменениями, установленными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 25 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65», обосновано внесением дополнений и изменений в его таблицы по результатам заседаний комиссии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

С более подробной информацией о новом перечне основных лекарственных средств можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 24
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Минздрав Беларуси опубликовал новую редакцию перечня основных лекарственных средств, входящих в число основных, сообщили в пресс-службе министерства...
 
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