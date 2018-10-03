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«Хорошая психологическая обстановка»: Алексей Бага рассказал о подготовке к матчу с ПАОК

03.10.2018 23:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится провести свой поединок на групповой стадии Лиги Европы. В соперниках у подопечных Алексея Баги греческий ПАОК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хорошая психологическая обстановка»: Алексей Бага рассказал о подготовке к матчу с ПАОК

Борисовчане в первом туре Лиги Европы обыграли в гостях венгерский «Види» 2:0. Тогда отличились Туомминен и Филипенко. А вот греческий клуб уступил дома фавориту нашей группы «Челси» 0:1. «БАТЭ» к этому поединку подходит во всеоружии.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
Подготовка идет полным ходом. Хорошая психологическая обстановка после победы над минским «Динамо». Лазарет, к счастью, не пополнился после этой тяжелой игры нашей: все в строю, все готовятся. Обойма все та же, и опять завтра будет головная боль хорошая: кого оставить вне заявки. Поэтому проблем глобальных нет, и, в общем-то, все по плану идет.

«Хорошая психологическая обстановка»: Алексей Бага рассказал о подготовке к матчу с ПАОК

Обслуживать матч БАТЭ-ПАОК будет австрийская бригада арбитров во главе с Робертом Шергенхофером. Команды в официальных матчах ранее отношения не выясняли.

 
 
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится провести свой поединок на групповой стадии Лиги Европы. В соперниках у подопечных Алексея Баги греческий ПАОК,...
 
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