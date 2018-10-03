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«Хорошая психологическая обстановка»: Алексей Бага рассказал о подготовке к матчу с ПАОК
Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится провести свой поединок на групповой стадии Лиги Европы. В соперниках у подопечных Алексея Баги греческий ПАОК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борисовчане в первом туре Лиги Европы обыграли в гостях венгерский «Види» 2:0. Тогда отличились Туомминен и Филипенко. А вот греческий клуб уступил дома фавориту нашей группы «Челси» 0:1. «БАТЭ» к этому поединку подходит во всеоружии.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
Обслуживать матч БАТЭ-ПАОК будет австрийская бригада арбитров во главе с Робертом Шергенхофером. Команды в официальных матчах ранее отношения не выясняли.
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится провести свой поединок на групповой стадии Лиги Европы. В соперниках у подопечных Алексея Баги греческий ПАОК,...
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