После непростой победы над «Борисфеном» минские «Цмоки» в десятый раз стали чемпионами Беларуси

Новости Беларуси. В Витебске завершился Кубок Беларуси по баскетболу. На протяжени двух дней четыре команды определяли лучшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале сошлись «Цмоки» и «Борисфен». «Драконы» весь матч догоняли соперника и в итоге праздновали победу 92:82.





В матче за бронзу сошлись «Гродно-93» и «Рубон». Матч получился также результативным. Сильнее оказались гродненские баскетболисты – 93:80.