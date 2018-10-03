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После непростой победы над «Борисфеном» минские «Цмоки» в десятый раз стали чемпионами Беларуси

03.10.2018 23:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске завершился Кубок Беларуси по баскетболу. На протяжени двух дней четыре команды определяли лучшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале сошлись «Цмоки» и «Борисфен». «Драконы» весь матч догоняли соперника и в итоге праздновали победу 92:82.

После непростой победы над «Борисфеном» минские «Цмоки» в десятый раз стали чемпионами Беларуси

В матче за бронзу сошлись «Гродно-93» и «Рубон». Матч получился также результативным. Сильнее оказались гродненские баскетболисты – 93:80.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске завершился Кубок Беларуси по баскетболу. На протяжени двух дней четыре команды определяли лучшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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