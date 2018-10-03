"Барселона" обыграла "Тоттенхэм" благодаря дублю Месси, "ПСЖ" забил шесть голов "Црвене Звезде"

В центральном матче второго тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» уверенно обыграла в гостях английский «Тоттенхэм» — 4:2.



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В составе каталонцев дубль сделал Лионель Месси, еще по голу забили Иван Ракитич и Филипе Коутинью. У «Тоттенхэма» голы на счету Харри Кейна и Эрика Ламелы.

В другом матче «В» «Интер» в гостях обыграл ПСВ — 2:1.

Положение команд: 1. «Барселона» — 6, 2. «Интер» — 6, 3. «Тоттенхэм» — 0, 4. ПСВ — 0.

Дортмундская «Боруссия» крупно победила дома «Монако» — 3:0. Мадридский «Атлетико ожидаемо обыграл дома «Брюгге» — 3:1.

Положение команд: 1. «Боруссия» — 6, 2. «Атлетико» — 6, 3. «Брюгге» — 0, 4. «Монако» — 0.

Французский «Пари Сен-Жермен» легко разобрался с «Црвеной Звездой» — 6:1. «Наполи» одержал первую победу в розыгрыше, вырвав на последних минутах победу у «Ливерпуля» — 1:0.

Положение команд: 1. «Наполи» — 4, 2. «Пари Сен-Жермен» — 3, 3. «Ливерпуль» — 3, 4. «Црвена Звезда» — 1.

В группе «D» второе поражение потерпел московский «Локомотив», уступивший дома «Шальке-04» — 0:1. «Порту» с минимальным счетом обыграл «Галатасарай» — 1:0.

Положение команд: 1. «Порту» — 4, 2. «Шальке-04» — 4, 3. «Галатасарай» — 3, 4. «Локомотив» — 0.