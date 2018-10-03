Приз $405 миллионов лотереи США доступен в Беларуси





Джекпот Мега Миллионс – США снова в центре внимания. После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $405 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

Тираж состоится в ближайшую пятницу, 5 октября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени. Принять участие в тираже можно здесь .

Благодаря первому в мире лотерейному сервису, участвовать в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

К слову, сразу две популярные лотереи США, Powerball и Mega Millions разыгрывают массивные призы на этой неделе, общая сумма джекпотов этих двух лотерей превышает $630 миллионов. Многие приобретают сразу несколько билетов и одной, и второй лотереи, в надежде, что один из них выстрелит.

«Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша», - отметил Гордон Меденика, директор Mega Millions.

Тиражи Mega Millions проходят по вторникам и пятницам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние.

Безусловно, американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллионов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда джекпот Mega Millions – США достиг $405 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в ближайшую пятницу, буквально за неделю он может дойти до миллиарда!

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Беларуси так же просто, как если бы вы находились в США.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Каждый может участвовать, каждый может выиграть





Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter , победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории.