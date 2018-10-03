ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приз $405 миллионов лотереи США доступен в Беларуси

04.10.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Приз 5 миллионов лотереи США доступен в Беларуси

Джекпот Мега Миллионс – США снова в центре внимания. После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $405 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

Тираж состоится в ближайшую пятницу, 5 октября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени. Принять участие в тираже можно здесь.

Благодаря первому в мире лотерейному сервису, участвовать в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

К слову, сразу две популярные лотереи США, Powerball и Mega Millions разыгрывают массивные призы на этой неделе, общая сумма джекпотов этих двух лотерей превышает $630 миллионов. Многие приобретают сразу несколько билетов и одной, и второй лотереи, в надежде, что один из них выстрелит.

«Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша», - отметил Гордон Меденика, директор Mega Millions.

Тиражи Mega Millions проходят по вторникам и пятницам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние.

Безусловно, американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллионов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда джекпот Mega Millions – США достиг $405 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в ближайшую пятницу, буквально за неделю он может дойти до миллиарда!

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Беларуси так же просто, как если бы вы находились в США.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Каждый может участвовать, каждый может выиграть


Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джекпот Мега Миллионс – США снова в центре внимания. После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $405 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Московский «Локомотив» потерпел второе поражение на групповом турнире Лиги Чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика