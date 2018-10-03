В небе над Брестом парила радуга: дождливый город через объектив фотографа

Короткий осень ливень освежил городские улицы, которые заиграли новыми красками.



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В небе где-то за Мухавцем, по направлению к Ковалёвке, на несколько минут показалась яркая радуга.



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Однако чудесная картинка быстро растаяла в воздухе, не оставив следов.