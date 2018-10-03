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В небе над Брестом парила радуга: дождливый город через объектив фотографа

04.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Короткий осень ливень освежил городские улицы, которые заиграли новыми красками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59395.php

В небе над Брестом парила радуга: дождливый город через объектив фотографа

В небе где-то за Мухавцем, по направлению к Ковалёвке, на несколько минут показалась яркая радуга.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59395.php

В небе над Брестом парила радуга: дождливый город через объектив фотографа

Однако чудесная картинка быстро растаяла в воздухе, не оставив следов.

 
 
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Короткий осень ливень освежил городские улицы, которые заиграли новыми красками. В небе где-то за Мухавцем, по направлению к Ковалёвке, на несколько минут...
 
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