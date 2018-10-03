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В небе над Брестом парила радуга: дождливый город через объектив фотографа
04.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Короткий осень ливень освежил городские улицы, которые заиграли новыми красками.
В небе где-то за Мухавцем, по направлению к Ковалёвке, на несколько минут показалась яркая радуга.
Однако чудесная картинка быстро растаяла в воздухе, не оставив следов.
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Короткий осень ливень освежил городские улицы, которые заиграли новыми красками. В небе где-то за Мухавцем, по направлению к Ковалёвке, на несколько минут...
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