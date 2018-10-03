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В магазинах будет больше белорусских яблок - МАРТ

04.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В магазинах будет представлено больше белорусских яблок. Министерство антимонопольного регулирования и торговли готовит соответствующие изменения в постановление об ассортиментных перечнях, сообщил журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59394.php

В магазинах будет больше белорусских яблок - МАРТ

Если по нынешним требованиям в торговой сети должно быть от одного до трех наименований белорусских яблок в зависимости от формата торгового объекта, то после принятие нового постановления будет от двух до шести. Проект постановления уже разработан и направлен всем заинтересованным на согласование. МАРТ рассчитывает принять документ на следующей неделе.

"С учетом большого урожая яблок в стране в этом году мы вводим временную норму по увеличению обязательного количества наименований белорусских яблок в торговой сети в два раза, - пояснил первый замминистра. - Допустим, если сейчас в крупном торговом объекте должно быть три наименования белорусских яблок, то со вступлением в силу постановления оно будет обязано продавать шесть наименований". Это временная мера, никто не будет обязывать торговые сети обеспечивать шесть наименований белорусских яблок в не сезон, например, в июне, уточнил он.

Со стороны фермеров есть информация, что урожая яблок в этом году достаточно, чтобы обеспечить торговые сети в требуемых объемах. "Заинтересованность в налаживании контактов и заключении договоров есть и с одной, и с другой стороны. Думаю, что наше постановление будет определенным импульсом, чтобы это произошло быстрее, фермеры и торговые сети пошли друг другу навстречу, а не преследовали только свои интересы в части получения быстрой прибыли с наименьшими затратами", - сказал Артур Карпович.

По словам первого замминистра, сегодняшняя встреча фермеров и торговых сетей - не первая, однако договориться им непросто, в том числе и потому, что у фермеров нет проблем со сбытом своей продукции на рынки соседних стран. "Однако в итоге страдает потребитель, который не видит белорусского яблока - качественного, не обработанного химическими средствами защиты от гниения", - считает Артур Карпович. Не все торговые организации будут довольны этим решением, однако, по его мнению, в приоритете должны быть интересы населения.

При этом МАРТ не намерен ставить ценовой барьер для доступа импортных яблок на белорусский рынок. "Голосует в любом случае всегда потребитель своим рублем. Если белорусское яблоко в хорошем ассортименте и достойного качества будет представлено, условно, по Br1,5, то голландское яблоко по Br5,5 будет проигрывать, все понимают это. Я не вижу необходимости вводить сегодня какие-то ценовые ограничения или барьеры, чтобы не пускать сюда импорт", - сказал первый замминистра.

На встрече в МАРТ также было озвучено, что импорт свежих яблок в Беларусь сократился в три раза. По данным Белстата, в январе-июле 2018 года импортировано 155,2 тыс. т яблок, или 36,4% к аналогичному периоду 2017 года. Экспортировано 30,6 тыс. т яблок, или 98,6% к январю-июлю 2017 года.

Озвучивались и некоторые итоги мониторинга по наличию в торговых сетях свежих овощей и фруктов отечественного производства. С 22 августа проверено около 900 торговых объектов. Если в августе требования по ассортиментным перечням в части белорусских яблок не соблюдались в 39% торговых объектов, то во время последней проверки 21-27 сентября по яблокам зафиксированы единичные нарушения. Однако другая плодоовощная отечественная продукция не везде есть на прилавках, поэтому мониторинг продолжится.

 
 
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В магазинах будет представлено больше белорусских яблок. Министерство антимонопольного регулирования и торговли готовит соответствующие изменения в...
 
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