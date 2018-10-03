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Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте

04.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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3 октября 2018 года в Выставочном зале на Советской запустили арт-проект республиканского значения «АВЕРС-РЕВЕРС-РЕВЕРАНС».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59393.php

Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте

Всего 10 дней – до 14 октября – здесь предоставлены 47 произведений 32 молодых и опытных профессионалов, мастеров-художников, которые работают в редкой и сложной технике подвойного ткачества. Традиционного ремесла наших предков – жителей Брестской и Гродненской областей Беларуси и приграничных районов Польши.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59393.php

Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте

Это теплые, как по материалу, так и по вызываемым в зрителе ощущениям, художественные произведения. Они согревают цветом, фактурой, одновременно простым и сложным рисунком. Рука сама тянется прикоснуться к переплетениям нитей, обвести контур рисунка, рассмотреть детали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59393.php

Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте

Председатель Белорусского Союза художников Семен Егорович Ситниц, считает, что подобные выставки должны проходить не только в Минске, но и, как минимум, в областных центрах. Уже наработанный опыт доказывает, что высокохудожественные произведения белорусских авторов находят своего зрителя не только в столице.

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября 2018 года в Выставочном зале на Советской запустили арт-проект республиканского значения «АВЕРС-РЕВЕРС-РЕВЕРАНС». Всего 10 дней – до 14 октября – здесь...
 
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