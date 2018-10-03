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В Минске назвали победителей документального кинофорума СНГ

04.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске назвали имена победителей документального кинофорума стран СНГ «Евразия DOC». Жюри определило четыре лучших ленты, сообщает «МИР 24».

Среди них белорусская картина о детях из лагеря смерти Освенцим режиссера Александра Атрашевского, таджикско-российская история о мигранте Анны Моисеенко, фильм о военных летчиках российского режиссера Натальи Гугуевой и размышления о радикальном исламе Асии Байгожиной из Казахстана. Специальный приз получил фильм об Антарктиде белорусского режиссера Сергея Торбика.

«Думаю, что зрители с нами согласятся, когда их посмотрят. Фильмы очень достойные, животрепещущие, состоятельные, толковые, с умом и сердцем сделанные», – говорит председатель жюри фестиваля Владимир Мамонтов.

«Такое авторское документальное кино не очень показывают по российским каналам, в странах СНГ, они не идут в широком прокате в кинотеатрах, поэтому фестиваль – это альтернативный прокат, возможность показать зрителям фильм в разных городах и странах», – отмечает режиссер фильма «Песни Абдула» Анна Моисеенко.

Кинофестиваль проходит в третий раз. В нем участвуют как известные, так и начинающие документалисты.



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Теги: Минск
 
 
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Жюри определило четверку лучших лент «Евразии DOC». Специального приза удостоилась картина об Антарктиде белорусского режиссера Сергея Торбика.
 
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