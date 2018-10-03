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«Время интерпретаций»: в Минске обсудили будущее «документалки»

04.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске завершается фестиваль документального кино «Евразия.doc». Какое будущее ждет эту отрасль в эпоху интернета и соцсетей, в среду обсуждали киноэксперты и журналисты, сообщает «МИР 24».

«Нынешнее время с учетом социальных сетей, с учетом развития коммуникаций, интернет-поля, конечно, это время интерпретаций. Важно понять, что происходит на самом деле в умах, в головах, как те или иные события отражаются и как дальше нам доносить правдивую информацию до подрастающего поколения, до молодежи», – говорит председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.

Впрочем, молодежи на показах документального кино все больше, отметили участники дискуссии, а значит, направление выбрано верно.

В этом году для участия в фестивале было подано более 150 заявок из 23 стран. Из них жюри отобрало 24 картины. За главный приз борется и работа телерадиокомпании «МИР».



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Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице завершается фестиваль документального кино «Евразия.doc».
 
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