Не только Роналду: секс-скандалы с участием звездных футболистов

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз прокомментировал обвинения в изнасиловнии , которые против него выдвинула 34-летняя американка Кэтрин Майорга. Футболиста не волнуют расследования по обвинениям, он уверяет, что никакого изнасилования не было.

Мы собрали для вас другие громкие секс-скандалы с участием самых известных футболистов.

В заявлении, опубликованном на его странице в «Твиттере», 33-летний футболист сообщает, что никакие расследования его не беспокоят и что в случае с Кэтрин Майоргой его совесть чиста.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.