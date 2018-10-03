В Минске велосипедист поехал на красный прямо под колеса автомобиля

В Минске велосипедист едва не попал под колеса автомобиля. Избежать серьезной аварии удалось только благодаря отменной реакции водителя.

Инцидент произошел 3 октября на пересечении проспекта Независимости и улицы П. Бровки. По словам водителя легковушки, он поворачивал направо, когда на пешеходный переход на красный сигнал светофора выехал велосипедист.

Избежать столкновения удалось только благодаря водителю автомобиля, который молниеносно среагировал на опасную ситуацию.