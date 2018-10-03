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Четыре года назад ПАОК приезжал в Борисов - на матч против минского "Динамо". Как это было

04.10.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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4 октября БАТЭ сыграет с греческим ПАОКом во втором круге группового этапа Лиги Европы. Накануне же борисовчане в чемпионате старны одолели (уступили) принципиального соперника минское «Динамо». А ведь четыре года назад на «Борисов-Арене» в Лиге Европы с ПАОКом играло именно «Динамо». SPORT.TUT.BY вспоминает обстоятельства того матча и находит пересечения с предстоящим поединком БАТЭ — ПАОК.


— В составе БАТЭ больше игроков, принимавших участие с матче четырехлетней давности в Борисове, чем в стане соперника. За «желто-синих» выступают бывшие динамовцы Игорь Стасевич и Слободан Симович. В ПАОКе с тех пор остался только голкипер Панайотис Гликос, который пока исполняет роль резервиста.

— В 2014 году на матч против ПАОКа минчан с капитанской повязкой выводил нынешний капитан БАТЭ Игорь Стасевич.

— Матч «Динамо» Минск — ПАОК проходил на фоне шумихи вокруг нового гендиректора минского «Динамо» и отставки тренера «бело-голубых» Владимира Журавля. «Все понимают, что будут какие-то перемены», — говорил Стасевич.

— В этом поединке был установлен антрирекорд (1 502 зрителя) «Борисов-Арены» по посещаемости не только в еврокубках, но и в первенстве Беларуси и играх сборных. Отметим, что матч состоялся 27 ноября в 6-градусный мороз. Несмотря на холодную погоду, фанаты ПАОКа в отведенном для них секторе на стадионе оголились по пояс, пели и скакали.

— Четыре года назад Дмитрий Молош сидел на скамейке минского «Динамо», как запасной игрок. В предстоящем поединке Молош разместится на скамейке БАТЭ, как помощник главного тренера борисовской команды.









 
Теги: Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY вспоминает обстоятельства того матча и находит пересечения с поединком БАТЭ - ПАОК, который состоится 4 октября.
 
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