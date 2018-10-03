Что делать с чеками Жилье



источник: domovita.by

Такие чеки можно было получить с 1992 по 1999 годы. В этом материале мы расскажем, что делать, если у вас такие чеки до сих пор на руках.

Для чего предназначены чеки «Жилье»

Чеки «Жилье» являются государственными ценными бумагами Республики Беларусь и представляют собой документы, удостоверяющие право граждан на денежную жилищную квоту.

Как устанавливает ст. 143 Жилищного кодекса, граждане Республики Беларусь вправе использовать именные приватизационные чеки «Жилье» в следующих целях:

– для приватизации занимаемых ими жилых помещений государственного жилого фонда (на сегодняшний день данное положение утратило актуальность в связи с тем, что по состоянию на 1 июля 2016 года жилые помещения государственного жилого фонда приобрели статус арендных);

– для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;

– в целях финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве;

– для приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, взятым и использованным на указанные цели.

Для погашения стоимости строительства, а также для погашения задолженности по кредитам, взятым на строительство жилых помещений, чеки «Жилье» вправе использовать только граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В соответствии со ст. 35 Жилищного кодекса Республики Беларусь к гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, относятся граждане, не имеющие в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений; граждане, обеспеченные общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске - менее десяти квадратных метров) на одного человека и другие категории граждан.

Для приватизации жилых помещений государственного жилого фонда чеки «Жилье» могли использовать любые категории граждан безотносительно к нахождению на учете в улучшении жилищных условий.

Как переоформить чеки

С 1 января 2007 года в Республике Беларусь находятся в обращении и имеют юридическую силу только чеки «Жилье», перерегистрированные в соответствии с законодательством.

Белорусскими законодательными актами предусмотрен исчерпывающий перечень оснований переоформления чеков «Жилье» на другого владельца. Так, согласно Инструкции об обращении именных приватизационных чеков «Жилье», утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 10, переоформление чеков на имя нового владельца возможно исключительно в следующих случаях:

- дарение по нотариально удостоверенному договору близким родственникам, какими признаются супруг (супруга), родители, детям, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки дарителя. При удостоверении договора дарения чеков «Жилье» нотариус в обязательном порядке истребует у сторон документы, подтверждающие их родство (ими могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об изменении фамилии и др.);

- перехода права собственности по наследству либо по решению суда.

Таким образом, законодательство устанавливает, что чеки «Жилье» нельзя отчуждать, т.е. продать третьему лицу.

Известны случаи, когда чеки продаются на аукционах в интернете, однако их невозможно проиндексировать, поэтому такие покупки не порождают никаких юридических последствий и не выгодны для приобретателя.

Сколько стоят чеки «Жилье»

Стоимость чеков «Жилье» регулируется нормативными правовыми актами, издаваемыми местными исполнительными и распорядительными органами, и изменяется в соответствии с изменением основных экономических показателей.

На сегодняшний день, в Минске индекс роста стоимости жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 16,77 рублей (решение Минского городского исполнительного комитета от 23.08.2018 г. № 2773). В Минской области этот индекс установлен в размере 19,71 рублей. В других областях республики размер индекса установлен в следующих размерах: в Гомельской области он составляет 14,64 рублей, в Гродненской – 17 рублей, в Могилевской – 16,585 рублей, в Витебской – 18,10 рублей; в Брестской – 18,08 рублей.