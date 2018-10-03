Михалово, Минина и Сельхозпоселок. Какие участки скоро выставят на торги под строительство жилья

В ноябре и декабре этого года в Минске выставят на аукцион право застроить жильем три земельных участка: на Железнодорожной, возле метро «Михалово» и в Сельхозпоселке. Мы узнали, где именно они расположены и какие должны быть параметры у будущих зданий.





Участок № 1

В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома рассказывают, что первый участок расположен в границах улиц Железнодорожной и Минина. Сейчас тут находятся административные здания, склады и жилые двухэтажки.



Участок занимает примерно такую территорию. Скриншот с карты «Яндекс»

Потенциальному инвестору предлагается снести эти здания, расселить жильцов и построить на площади в 4,6 гектара жилые многоквартирные дома с объектами общественного назначения. Общая квадратура будущих сооружений (включая многоуровневые парковки из расчета одно место на квартиру) — до 92 тысяч «квадратов». Жилье — до 60 тысяч квадратных метров.



Так участок выглядит сейчас. Скриншот с карты «Яндекс»

В качестве требования выставляется высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки, соответствующий столичному статусу. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров.

Планируется, что аукцион должен пройти в ноябре.

Участок № 2

Второй участок находится возле станции метро «Михалово» в границах улицы Прилукской и 1-го переулка Окрестина. Сейчас на нем расположено девять частных жилых домов.



Примерные границы участка. Скриншот с карты «Яндекс»

Застройщик должен снести сооружения, расселить жильцов и построить на площади 0,94 гектара многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на 80 мест. Площадь квартир — до 18,8 тысячи «квадратов». Общая площадь — 26,55 тысячи квадратных метров. Максимальная высота дома — 11−17 этажей.



Изображение предоставлено комитетом архитектуры

Планируется, что аукцион должен пройти в декабре.

Участок № 3

Третий участок находится в Сельхозпоселке в границах улиц Беды, Восточной, 1-й Поселковой и 1-й Базисной. Тут находятся частные усадебные дома.



Скриншот с карты «Яндекс»

После их сноса и отселения инвестор должен построить на площади 2,37 гектара многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянками. Жилая застройка должна составить до 25,4 тысячи «квадратов».



Так выглядит частный сектор на этом участке. Скриншот с карты «Яндекс»

В качестве требования здесь также предъявляется высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки, соответствующий столичному статусу. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров. Выше — только по согласованию с МЧС.

Планируется, что аукцион должен пройти в ноябре.