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Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира в сентябре

04.10.2018 07:39 — Разное | Партизан  
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Белоруска Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.

Информация об этом размещена на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА. 

В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории "Премьер" в китайском Ухане и сейчас занимает 16-е место в мировом рейтинге. Кроме белоруски на звание лучшей теннисистки первого осеннего месяца претендуют шестая ракетка планеты японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова, занимающая 7-е место в мировом рейтинге.


 
 
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Белоруска Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.
 
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