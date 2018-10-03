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В Орше легковушка сбила на тротуаре семью с ребенком

04.10.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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В Орше легковушка вылетела на тротуар и сбила семью с годовалым ребенком, сообщила belta.by

Инцидент произошел 2 октября около 18.25. Водитель Mitsubishi Lancer ехал по ул.Горецкой. В какой-то момент машина сначала выехала на полосу встречного движения, а затем на тротуар, где наехала на семью: 25-летнего мужчину, 20-летнюю женщину и их годовалого ребенка, который был в коляске. 

Женщина и ребенок получили телесные повреждения, их госпитализировали. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). 

По предварительным данным, мужчина был трезв. Для установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП следователи просят граждан, располагающих соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033)399-80-44 (круглосуточно).

 
 
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В Орше легковушка вылетела на тротуар и сбила семью с годовалым ребенком, сообщила belta.by
 
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