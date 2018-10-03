Трамп разослал экстренное оповещение всем жителям США

Oxu.Az со ссылкой на портал TMZ. Об этом передаетсо ссылкой на портал TMZ.





Как отмечается, общенациональная рассылка была тестовой, получателям оповещений не требовалось выполнять никаких действий.





По данным издания, реальные оповещения будут отправляться только в случае общенационального кризиса, если потребуется экстренно связаться со всеми гражданами страны.





«Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется», - говорилось в сообщении.





Подчеркивается, что приказ о рассылке оповещений отдает президент, в то время как их подготовкой и отправкой занимается FEMA.