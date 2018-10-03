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Трамп разослал экстренное оповещение всем жителям США
Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) впервые разослало всем жителям США экстренное оповещение от имени президента Соединенных Штатов.
Об этом передает
Как отмечается, общенациональная рассылка была тестовой, получателям оповещений не требовалось выполнять никаких действий.
По данным издания, реальные оповещения будут отправляться только в случае общенационального кризиса, если потребуется экстренно связаться со всеми гражданами страны.
«Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется», - говорилось в сообщении.
Подчеркивается, что приказ о рассылке оповещений отдает президент, в то время как их подготовкой и отправкой занимается FEMA.
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Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) впервые разослало всем жителям США экстренное оповещение от имени президента Соединенных...
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