ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп разослал экстренное оповещение всем жителям США

04.10.2018 07:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) впервые разослало всем жителям США экстренное оповещение от имени президента Соединенных Штатов.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на портал TMZ.

Как отмечается, общенациональная рассылка была тестовой, получателям оповещений не требовалось выполнять никаких действий.

По данным издания, реальные оповещения будут отправляться только в случае общенационального кризиса, если потребуется экстренно связаться со всеми гражданами страны.

«Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется», - говорилось в сообщении.

Подчеркивается, что приказ о рассылке оповещений отдает президент, в то время как их подготовкой и отправкой занимается FEMA.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) впервые разослало всем жителям США экстренное оповещение от имени президента Соединенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гарри Погоняйло: «Нельзя исключать фальсификаций…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика