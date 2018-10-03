8 вопросов о сексе, которые волнуют многих, но не все знают, кого об этом спросить

Интимная жизнь потому и интимная, что ее не принято громко и широко обсуждать, хотя иногда это и необходимо. Почти у каждого случалась какая-нибудь неприятность или курьез в спальне. Хватает и людей, которым сексуальный опыт доставил серьезные переживания и дискомфорт. В таком случае лучше обратиться к специалисту, но не всем хватает на это смелости.



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Нормальный ли я и что делать с партнером, для которого интимная близость не столь важна, как для меня — подобные вопросы люди задают терапевту на консультациях о сексе. DELFI Viņa предлагает углубиться в актуальные для многих темы. Возможно, вы тоже что-то давно хотели узнать.

Нормальный ли я

Вопрос "нормален (или нормальна) ли я" в кабинетах специалистов звучит довольно часто. Такие мысли мучают многих, потому что образование в вопросах интимных отношений зачастую неполное. Это означает, что люди черпают информацию о близости из рассказов друзей и знакомых, из фильмов и сериалов, а пробелы в знаниях заполняют самостоятельно. И это может заставить чувствовать себя непонятым и изолированным от общества.

Люди боятся обратиться за помощью, чтобы поговорить о том, что их терзает, или вообще не понимают, у кого спросить совета. Если человеку не хватает знаний о биологии, например, о размерах, формах, запахах и сексуальных способностях, и вдобавок он не осознает своих интересов в спальне, то совсем легко запутаться и почувствовать себя другим, неправильным и ненормальным. У многих людей бывают подобные переживания и мысли, но мало кто их раскрывает.

Думая о своих сексуальных желаниях, нужно понимать, что многие мечты и фантазии — нормальные и здоровые. Главное, чтобы при их реализации получали наслаждение оба партнера, и это происходило бы по обоюдному согласию.

Как вернуть сексуальное желание





И женщины, и мужчины нередко спрашивают специалиста, как вернуть драйв в секс. Многие люди, став старше, утрачивают страсть и спонтанность в сексе. Нередко они хотят вернуть присущую юности искру, когда отношения только начинались, а бремя ответственности было гораздо легче.

Конечно, этот вопрос часто нужно решать комплексно, например, разбираясь со стрессом и проблемами, влияющими на всю жизнь, а не только на секс. Но от рутины можно сбежать, а страсть пробудить, стараясь восстановить в отношениях физическую близость. Простые приятные прикосновения, например, взъерошивание волос, поцелуи или объятия, могут пробудить и желание чего-то большего. Иногда сексуальное влечение можно вернуть, сначала воздействуя на тело. Ум может «подключиться» и чуть позже.

Как быть с пассивным партнером



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Специалистам, консультирующим людей по вопросам сексуальной жизни, часто приходится решать и проблемы, связанные с сексуальным влечением их партнера. Иногда люди приходят к терапевту с просьбой «вылечить» или «починить» их партнера. У пар может быть разное либидо, но нельзя забывать, что человек с более низким стремлением к интимной близости не обязан брать на себя ответственность или играть в интимные игры только потому, что этого хочет другой.

Такое поведение может привести к противоположному эффекту. Если человек чувствует, что на него давят, а его сексуальные желания и потребности игнорируются, то его тяга к сексу будет только снижаться. Равноправие и уважение партнера — неотъемлемая часть успешных отношений, в том числе и интимных. Поговорите с ним об этом, вникните в потребности партнера. Прислушиваться лишь к своим желаниям недостаточно.

Бывает и так, что более активный партнер пытается «компенсировать» нехватку секса, находя его на стороне. Конечно, некоторые пары придерживаются открытых отношений, и в этом нет ничего плохого, если обе стороны с этим согласны. Однако таких случаев немного. Вместо того чтобы тайно найти себе любовника, поговорите с партнером.

Возможно, вам нужно запланировать время, которое регулярно будете проводить наедине. Конечно, запланировать возбуждение невозможно, но такие моменты — отличная возможность узнать друг друга поближе и разбудить страсть в отношениях.

Скучный ли я?

Поп-культура и порнография могут заставить многих чувствовать себя ущербными в плане сексуальной жизни. Их отношения и интимные удовольствия выглядят иначе, чем те, что показывают по телевизору или красочно описывают в романах, и это заставляет их думать о том, что их повседневная жизнь и моменты близости с партнером скучны и неинтересны. Что делать? Найти более страстного партнера или попробовать секс-игры, которые могут даже казаться неприемлемыми? Нет!

Помните, что любовные сцены и романтика, которые вы видите в кино, не являются отражением реальности. Все, что вы видите, поставлено, спланировано, отрепетировано и сыграно, чтобы увлечь аудиторию. То, что ваши отношения не похожи на показываемые в кино, не означает, что они скучные или неправильные. Поп-культура часто вызывает нереалистичные ожидания и надежды, приводя к разочарованию в жизни. Всегда имейте в виду: то, что показывают по телевизору, не настоящее!

Можно ли возродить сексуальную жизнь после измены

Интимная близость может быть особенно сложным вопросом, если один из партнеров был неверен и обманывал другого. Секс — весьма интимный процесс, поэтому доверие в нем очень важно. Для многих пар возобновить сексуальную жизнь после того, как один из партнеров изменял, кажется невозможным. И вопрос об этом вполне нормальный.

Конечно, это возможно. Иногда отношения после такой встряски удается не только восстановить, но и укрепить. Такое событие может заставить партнеров стать предельно честными друг с другом. Откровенный разговор позволит показать вашу уязвимость и восстановить близость. Однако имейте в виду, что для этого потребуется большая работа и вклад обеих сторон. Измена, безусловно, не лучший способ улучшить отношения и интимную близость.

Как часто следует заниматься сексом



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С вопросом о том, как часто желательно заниматься сексом, к терапевту обычно обращается партнер, который считает, что интимных отношений слишком мало. Таким образом он надеется получить аргументы для того, чтобы убедить другого партнера заниматься сексом почаще. В свою очередь менее активные партнеры, задавая такой вопрос, надеются подтвердить, что они «нормальные» и что проблемы в отношениях нет.

На самом деле этот вопрос указывает на то, что проблема у пары не только в сексе. Стремясь получить от терапевта одобрение своего поведения, оба партнера демонстрируют, что хотят, чтобы их ценили и уважали. Мужчинам секс нередко нужен для поднятия самооценки, а женщинам часто необходимо знать, что их ценят и уважают, тогда будет и секс. Конечно, возможна и противоположная ситуация. В любом случае, чтобы восстановить интимную близость, доверие и уважение, партнеры должны прислушиваться к желаниям и потребностям друг друга.

Почему пропадает эрекция

Эректильная дисфункция — проблема, которая рано или поздно затрагивает многих мужчин, поэтому ее часто обсуждают со специалистом. У молодых людей это обычно связано с неуверенностью и стрессом, но, конечно, могут быть и более серьезные причины. Если это психологическая проблема, важно знать, что это не что-то из ряда вон, такое случается со многими. Конечно, мужчины не стремятся рассказывать всем о таких случаях.

Справиться с этим могут помочь осознание и медитация. Важно понять, что вызывает беспокойство и неуверенность, работать над причиной проблемы, а не пытаться справиться с последствиями. Возможно, это связано с предыдущим сексуальным опытом или травмой. Иногда может помочь откровенный разговор с партнером, который поймет и поддержит, но в некоторых случаях может потребоваться и привлечение специалиста.

Почему я не могу достичь оргазма



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Когда говорят о недостижении оргазма, чаще речь идет о женщинах. Просто женскому наслаждению не всегда уделяют достаточно внимания, поэтому хватает и людей, которые уверены, что женский оргазм — миф. Но это вовсе не так. Правда, есть женщины, которым для достижения оргазма нужна дополнительная стимуляция.

Женщины, как и мужчины, занимаются сексом не только для рождения детей. И удовлетворение партнера для них тоже не главная задача. Но если один из партнеров считает, что женщина не может достичь оргазма, то и вероятность того, что это произойдет, будет ничтожной. Однако женщинам тоже присуща сексуальность, они тоже могут наслаждаться сексом.