"Полоцкому экспрессу" быть? Маршрутчикам предложил сотрудничество другой оператор перевозок

Компании «Полоцкий экспресс», которая приостановила работу из-за «кабальных условий» договора с «Минскоблпассажиртрансом», предложил сотрудничество другой оператор пассажирских перевозок — из Витебска. Возможно, предприятия договорятся о приемлемых для обеих сторон условиях, и «Полоцкий экспресс» возобновит перевозки, сообщает портал gorod214.by.



Фото: instagram.com/polotsk_minsk

Напомним, один из крупнейших перевозчиков на полоцком направлении прекратил работу с 1 октября. Компания объяснила проблемы «кабальными условиями» договора с «Миноблпассажиртрансом».

— Наше предприятие в письменной форме отправило директору «Полоцкого экспресса» предложение заключить договор на оказание услуг. И 3 октября от компании-перевозчика пришло обращение на то, чтобы им предоставили проект договора, — сообщил gorod214 заместитель директора Витебского областного КТУП «Оператор перевозок» Алексей Долгий.

По словам Алексея Долгого, после принятия новой редакции правил пассажирских перевозок, которая вступит в силу с 12 октября, проблем с оказанием услуг у «Полоцкого экспресса» возникнуть не должно. В правилах регламентируются некоторые моменты, но коренным образом ничего не поменяется, более того, по многим пунктам можно будет решать вопросы напрямую с операторами перевозок.

Маршрут Новополоцк — Минск проходит через территорию трех операторов: Минского городского, Минского областного и Витебского областного. С любым из них перевозчик может заключить договор на оказание услуг, поскольку условия у всех примерно одинаковые, отметил Долгий.