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"Полоцкому экспрессу" быть? Маршрутчикам предложил сотрудничество другой оператор перевозок
Компании «Полоцкий экспресс», которая
Напомним, один из крупнейших перевозчиков на полоцком направлении прекратил работу с 1 октября. Компания объяснила проблемы «кабальными условиями» договора с «Миноблпассажиртрансом».
— Наше предприятие в письменной форме отправило директору «Полоцкого экспресса» предложение заключить договор на оказание услуг. И 3 октября от компании-перевозчика пришло обращение на то, чтобы им предоставили проект договора, — сообщил gorod214 заместитель директора Витебского областного КТУП «Оператор перевозок» Алексей Долгий.
По словам Алексея Долгого, после принятия новой редакции правил пассажирских перевозок, которая вступит в силу с 12 октября, проблем с оказанием услуг у «Полоцкого экспресса» возникнуть не должно. В правилах регламентируются некоторые моменты, но коренным образом ничего не поменяется, более того, по многим пунктам можно будет решать вопросы напрямую с операторами перевозок.
Маршрут Новополоцк — Минск проходит через территорию трех операторов: Минского городского, Минского областного и Витебского областного. С любым из них перевозчик может заключить договор на оказание услуг, поскольку условия у всех примерно одинаковые, отметил Долгий.
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Маршрут Новополоцк - Минск проходит через территорию трех операторов: Минского городского, Минского областного и Витебского областного. С любым из них перевозчик...
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