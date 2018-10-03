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Упустишь время – потеряешь урожай
04.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Все ближе к завершению полевые работы в КСУП «Стракели». Аграрии уже посеяли озимые. Пшеницей заняли 95 гектаров посевных площадей, тритикале – 30 гектаров, рожью – 5 гектаров.
– В этом году под озимый клин зерновых отвели больше площадей, чем в минувшем, – рассказывает исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия Сергей Шмыга. – Практика показывает, что они дают большую урожайность, поэтому сделали ставку именно на них.
За ним следом шел подборщик еще одного механизатора Владимира Иванюка (на фото), убирая корнеплоды и загружая их в грузовики водителей Виктора Марченко и Ивана Чурака. Свеклу свозят на базу для доработки, а позже отправляют в Берестовицу на свеклоприемник.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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Все ближе к завершению полевые работы в КСУП «Стракели». Аграрии уже посеяли озимые. Пшеницей заняли 95 гектаров посевных площадей, тритикале – 30 гектаров, рожью...
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