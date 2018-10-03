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Упустишь время – потеряешь урожай

04.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Упустишь время – потеряешь урожай

Все ближе к завершению полевые работы в КСУП «Стракели». Аграрии уже посеяли озимые. Пшеницей заняли 95 гектаров посевных площадей, тритикале – 30 гектаров, рожью – 5 гектаров.

 

– В этом году под озимый клин зерновых отвели больше площадей, чем в минувшем, – рассказывает исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия Сергей Шмыга. – Практика показывает, что они дают большую урожайность, поэтому сделали ставку именно на них.


Недавно труженики хозяйства начали уборку сахарной свеклы. На поле, где мы побывали во вторник, работала дружная команда из четырех человек. Механизатор Александр Пичковский (на фото) копал свеклу на уборочном комплексе.

Упустишь время – потеряешь урожай

 

За ним следом шел подборщик еще одного механизатора Владимира Иванюка (на фото), убирая корнеплоды и загружая их в грузовики водителей Виктора Марченко и Ивана Чурака. Свеклу свозят на базу для доработки, а позже отправляют в Берестовицу на свеклоприемник.

Упустишь время – потеряешь урожай

 


Работа ни для кого из участников процесса не нова. Но если Александр и Владимир – молодые трактористы, то водители Виктор (на 1 фото) и Иван (на 2 фото) – настоящие профессионалы своего дела. Они служат достойным примером новому поколению.

Упустишь время – потеряешь урожай

 

Упустишь время – потеряешь урожай

 


Каждый из тружеников сельхозпредприятия старается добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, чтобы не было простоев. Ведь упустишь время – потеряешь урожай.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
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Все ближе к завершению полевые работы в КСУП «Стракели». Аграрии уже посеяли озимые. Пшеницей заняли 95 гектаров посевных площадей, тритикале – 30 гектаров, рожью...
 
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