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“Могилевхимволокно” подпишет на Форуме регионов Беларуси и России контракты на $100 млн

04.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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ОАО “Могилевхимволокно” подпишет на заседании Совета делового сотрудничества, которое состоится 12 октября на полях V Форума регионов Беларуси и России, три контракта на $100 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов, передает корреспондент БЕЛТА. Всего ожидается, что в этом году контрактов будет подписано не менее чем на $500 млн. Их заключат также “Могилевлифтмаш”, “Моготекс” и другие предприятия.

“Идет взаимный поиск партнеров, подписание контрактов говорит о том, что можно с уверенностью смотреть в будущее”, – отметил Владимир Пантюхов. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков в свою очередь напомнил, что перед Беларусью стоит серьезная задача об увеличении ВВП: к 2025 году он должен вырасти вдвое – до $100 млрд. Амбициозные планы по удвоению ВВП обсуждаются и в России.

По мнению сенатора, странам нужно совместно двигаться на пути по достижению этих целей. Заключаемые на форуме контракты и соглашения о сотрудничестве должны сыграть свою роль. V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. В основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тыс. человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве – на межправительственном, областном и районном уровнях.

 
Теги: Могилев
 
 
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ОАО “Могилевхимволокно” подпишет на заседании Совета делового сотрудничества, которое состоится 12 октября на полях V Форума регионов Беларуси и России,
 
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