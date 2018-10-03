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Благотворительность — доброе дело. С какими подарками приехали представители ОО «Белорусский фонд мира» к мстиславским детям

04.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Благотворительность — доброе дело. С какими подарками приехали представители ОО «Белорусский фонд мира» к мстиславским детям

В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации появился новый телевизор, который 28 сентября вручили председатель ОО «Белорусский фонд мира» Максим Месько и председатель Могилёвского областного ОО «Белорусский фонд мира» Валентина Мельникова.

Напомним, в конце июня в Мстиславле прошло выездное заседание общественного объединения «Белорусский фонд мира» и представителей Могилёвского областного Совета депутатов. В рамках мероприятия участники заседания посетили отделение дневного пребывания для инвалидов учреждения «Мстиславский районный центр социального обслуживания населения» и ГУО «Мстиславский районный ЦКРОиР». На заседании были рассмотрены вопросы и проблемы, касающиеся детей и взрослых с особенностями психофизического развития, проживающих в нашем районе. Было принято решение оказать вышеназванным учреждениям благотворительную помощь.

Благотворительность — доброе дело. С какими подарками приехали представители ОО «Белорусский фонд мира» к мстиславским детям

— Нас попросили — мы сделали, — говорит Максим Месько. Всегда приятно дарить подарки, особенно детям, которые каждый раз с нетерпением ждут нашего приезда.

Новый телевизор появился и в отделении дневного пребывания для людей с инвалидностью. Такой подарок центру социального обслуживания населения преподнёс Андрей Балабин, председатель совета учредителей ЗАО «Патио».

— С предложением помочь осуществить мечту молодых людей, которые посещают МРЦСОН — подарить им телевизор, ко мне обратился Максим Владимирович Месько, — рассказывает Андрей Анатольевич. — В настоящее время Белорусский фонд мира и компания «5 элемент» проводят благотворительную акцию «Дай пять добру!». Её главной целью является помощь домам малютки в областных центрах Беларуси. В каждом магазине сети покупателю предлагают принять участие в данной акции. Для этого нужно купить брелок или сумку. Вырученные за них деньги идут в местные дома малютки. Поэтому я подумал: если мы помогаем малышам, то почему не выделить дополнительные средства и помочь ещё кому-то.

Благотворительность — доброе дело. С какими подарками приехали представители ОО «Белорусский фонд мира» к мстиславским детям

Директор ГУО «Мстиславский районный ЦКРОиР» Светлана Титова вручает сувенир Андрею Балабину.

Андрей Балабин отметил, что помощь ЗАО «Патио» центру коррекции и отделению дневного пребывания для людей с инвалидностью на этом не окончена. А это значит, что учреждения, где воспитываются и пребывают дети и взрослые с особенностями психофизического развития, снова ждут приятные сюрпризы.

Благотворительность — доброе дело. С какими подарками приехали представители ОО «Белорусский фонд мира» к мстиславским детям

Андрей Анатольевич впервые был в нашем городе. Он прошёл по обновлённым улицам Мстиславля, познакомился с его историей, пообщался с руководством района.

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В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации появился новый телевизор, который 28 сентября вручили председатель ОО «Белорусский фонд мира» Максим...
 
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