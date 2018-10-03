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Видеоэкскурсию по Пинску представил проект «Я хочу это увидеть»

04.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Видеоэкскурсию по Пинску представил проект «Я хочу это увидеть»

Сколько раз меняла свое название главная улица Пинска, что объединяет костел и коммунистов, как устроен кран в речном порту, как польский король отблагодарил дедушку Наполеона Орды и как делают пинские спички. Об этом и многом другом вы узнаете в передаче «Я хочу это увидеть».

Проект «Я хочу это увидеть» рассказывает о туристических возможностях и о красотах природы Беларуси. Он знакомит зрителя с интересными местами страны. Постоянные зрители передачи вместе с ведущим посетили Мирский замок, Брестскую крепость, Нарочанский край, Беловежскую пущу, этнографические музеи Беларуси, Несвижский замок и Браславские озера.

На этот раз любознательный байкер, заядлый путешественник и ведущий программы «Я хочу это увидеть» Владимир Богданов вместе со своей командой приехал в город Пинск.

Видео с youtube-канала Беларусь 3

 

 
 
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