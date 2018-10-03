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Юношеская (U17) сборная Беларуси по хоккею обыграла команду США на турнире в Пекине

04.10.2018 08:52 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Белаурси обыграли команду США на турнире Bauer Cup в Пекине и закрепили свое лидерство в втурнирной таблице, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

Беларусь — США — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

Беларусь-U17: Мытник; Буйнич — Кузьмин, Кузнецов (к) — Пинчук — Спат; Ереметько — Юзленко, Пироговский — Герасимов — Михалев; Долкарт — Парфенюк, Демидович — М.Ярута — Антонович; К.Ярута, Стрелковский.

Шайбы у белорусов: 1:0 — Кузнецов (Буйнич, 3.00), 2:0 — Спат (Пинчук, 17.20, в большинстве), 3:0 — Пироговский (Антонович, Спат, 25.37, в большинстве).

Штраф: 35 — 12.

На пекинском турнире основу команды США составляют игроки команды "Метро Джетс", которые заметно старше большинства соперников. Более половины из них давно преодолели 18-летний рубеж и сняли лицевые маски, а многие родились еще под занавес прошлого века. 3-4 года разницы в юношеской возрастной категории — серьезное преимущество.

Тем не менее, на протяжении всего поединка преимуществом владели как раз белорусы. Не давая сопернику свободного льда, они постоянно нагнетали обстановку у чужих ворот, а все шайбы получились трудовыми — через "догрызания" шансов на пятачке в борьбе со знающими толк в силовой борьбе американцами.


Фото: hockey.by

Еще одним приятным моментом стало то, что, в отличие от предыдущих поединков, белорусы продемонстрировали солидный процент реализации большинства, использовав два шанса из шести. Единственное, что немного омрачило картину, — утерянный "сухарь" Никиты Мытника, который в большинстве соперники умыкнули у отменно отработавшего голкипера на последней минуте игры. Но, учитывая счет на момент третьей сирены, едва ли вратарь был этим чрезмерно удручен.

Павел Перепехин: Мы удивили американцев


Фото: hockey.by

Матч с американцами для пресс-службы ФХБ прокомментировал главный тренер белорусской команды Павел Перепехин.

— Ребята вышли побеждать и победили — это очень приятно. Отменно справились с задачей не давать сопернику раскатиться, лишить его чистого льда. Это было очень важно и именно так россияне одолели американцев днем ранее с минимальным преимуществом.

— Какой отрезок заставил тренерский штаб поволноваться сильнее всего?

— Начало матча. Именно в дебюте предыдущих поединков наши сегодняшние соперники действовали мощнее всего. Но мы смогли их удивить собственным прессингом и, по словам американского коллеги, они так и не сумели оправиться от этого сюрприза. Он лестно отозвался о нашей команде, это приятно.

— До главного трофея турнира остался шаг — пятничный матч со сборной Германии. Немцы на момент нашего разговора не набрали ни балла, но в этом может крыться и подвох…

— Имеете в виду возможность недооценки нашими ребятами соперника? Риск, конечно, есть, в хоккее такое случается нередко. Тем более юниорском — это же по сути вчерашние дети. Но, уверен, парни все-таки все отлично понимают и завтра не допустят расхлябанности, - сказал Павел Перепехин.

В предыдущих поединках белорусы обыграли хоккеистов из Финляндии и России, а затем в серии послематчевых буллитов уступили Латвии.

4 октября пройдут еще два матча:

Германия — Россия, Финляндия — Латвия.

Белорусские хоккеисты в заключительный день, 5 октября, сыграют с Германией, в других подинках встречаются Латвия — США, Финляндия — Россия.

 
 
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Белаурси обыграли команду США на турнире Bauer Cup в Пекине и закрепили свое лидерство в турнирной таблице.
 
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