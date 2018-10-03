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Воспитанники Тимати и Макса Фадеева из проекта "Песни" на ТНТ привезут в Минск музыкальное шоу

04.10.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Участники вокального телешоу «Песни» на ТНТ 18 ноября выйдут на сцену столичного Prime Hall, чтобы показать, что такое шоу-бизнес по-новому.


Фото: songs.tnt-online.ru

В июне в эфире телеканала ТНТ завершился первый сезон проекта «Песни». За участниками можно было наблюдать не только на отчетных субботних концертах, но и в режиме live, ведь «Песни» — это еще и реалити-шоу.

Большой тур проекта стартовал 4 июля, за последние месяцы участники шоу посетили немало городов России, а теперь решили расширить границы и заглянуть в Беларусь. Перед белорусскими зрителями выступят победитель проекта Terry, Кристина Кошелева, Хабиб, DanyMuse, Nazима, Soufee, Родион Толочкин, Джей Мар, Максим Свобода и PLC. Еще несколько месяцев назад имена этих артистов не были известны широкой аудитории, а сегодня их треки занимают первые строчки топ-чартов Apple Music и iTunes.

Когда: 18 ноября, 19:00.

Где: Prime Hall.

Сколько: от 50 до 110 рублей.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники вокального проекта "Песни" на ТНТ 18 ноября выйдут на сцену столичного Prime Hall.
 
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