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Воспитанники Тимати и Макса Фадеева из проекта "Песни" на ТНТ привезут в Минск музыкальное шоу
Участники вокального телешоу
В июне в эфире телеканала ТНТ завершился первый сезон проекта «Песни». За участниками можно было наблюдать не только на отчетных субботних концертах, но и в режиме live, ведь «Песни» — это еще и реалити-шоу.
Большой тур проекта стартовал 4 июля, за последние месяцы участники шоу посетили немало городов России, а теперь решили расширить границы и заглянуть в Беларусь. Перед белорусскими зрителями выступят победитель проекта Terry, Кристина Кошелева, Хабиб, DanyMuse, Nazима, Soufee, Родион Толочкин, Джей Мар, Максим Свобода и PLC. Еще несколько месяцев назад имена этих артистов не были известны широкой аудитории, а сегодня их треки занимают первые строчки топ-чартов Apple Music и iTunes.
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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты
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Участники вокального проекта "Песни" на ТНТ 18 ноября выйдут на сцену столичного Prime Hall.
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