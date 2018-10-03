ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября

04.10.2018 08:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября
Фото из открытых источников

WTA номинировала первую ракетку нашей страны Арину Соболенко на звание лучшей теннисистки сентября, сообщается на сайте организации. Ее конкурентки в борьбе за почетное звание – чешка Каролина Плишкова и японка Наоми Осака. 

Сейчас Соболенко выступает на турнире Chine Open. В матче 1/8 финала против француженки Каролин Гарсия она сыграет сегодня.

В минувшем месяце наша теннисистка одержала победу в финале турнира в китайском Ухане. Сегодня спортсменка занимает 16-е место в мировом теннисном рейтинге.

Проголосовать за лучшую теннисистку сентября можно здесь.

Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября
Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Пекине
Подробнее
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проголосовать за лучшую теннисистку на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) может каждый.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень обещал трудоустройство в Норвегии, где работает его отец, брал деньги на визу и исчезал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика