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Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября
04.10.2018 08:39 — Разное | Аргументы и факты
WTA номинировала первую ракетку нашей страны Арину Соболенко на звание лучшей теннисистки сентября, сообщается на сайте организации. Ее конкурентки в борьбе за почетное звание – чешка Каролина Плишкова и японка Наоми Осака.
Сейчас Соболенко выступает на турнире Chine Open. В матче 1/8 финала против француженки Каролин Гарсия она сыграет сегодня.
В минувшем месяце наша теннисистка одержала победу в финале турнира в китайском Ухане. Сегодня спортсменка занимает 16-е место в мировом теннисном рейтинге.
Проголосовать за лучшую теннисистку сентября можно
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Проголосовать за лучшую теннисистку на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) может каждый.
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