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Нейрохирург в Канаде прооперировал маленького мальчика и его плюшевого медведя

04.10.2018 08:49 — Разное | UDF  
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TWITTER/DANIEL MCNEELY
Канадский хирург провел смелую экспериментальную процедуру без анестезии - на плюшевом медведе.

Несмотря на то, что доктор Даниэль Макнили никогда дпрежде плюшевых медведей не оперировал, он не смог отказать в просьбе больному ребенку и одновременно владельцу симпатичного медвежонка.

8-летний Джексон Макки по пути в операционную спросил хирурга, не может ли он заодно починить и его медвежонка Малыша.

Джексон с рождения страдает от гидроцефалии - накопления спинномозговой жидкости, и доктор Макнили был одним из его первых нейрохирургов.

"Как я мог отказать?" - написал врач в "Твиттере" под фотографиями операции медведя. Его фотографии перепостили около семи тысяч раз.

Маклини диагностировал у медведя разрыв подмышки и во время операции надел на него "кислородную маску".

Медвежонок Малыш, неизменный спутник Джексона, смог даже улыбнуться и стоически перенес процедуру.



Джексон тоже перенес операцию, ради которой и оказался в больнице.

Доктор Макнили, который работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии, ремонтировал шунт - маленькую трубку, которая помогает смыть излишнюю жидкость из мозга Джексона и снизить давление.

Семья Джексона говорит, что они очень благодарны врачу, который сделал все возможное, чтобы их сын чувствовал себя комфортно в этот тяжелый период.

"Он был так горд. Ведь его любимый медвежонок лежал с ним вместе на больничной койке", - рассказал журналистам отец мальчика Рик Макки.

Сейчас оба маленьких пациента восстанавливаются после успешных процедур.

 
 
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Канадский хирург провел смелую экспериментальную процедуру без анестезии - на плюшевом медведе.
 
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