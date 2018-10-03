Нейрохирург в Канаде прооперировал маленького мальчика и его плюшевого медведя



TWITTER/DANIEL MCNEELY

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) September 30, 2018

Несмотря на то, что доктор Даниэль Макнили никогда дпрежде плюшевых медведей не оперировал, он не смог отказать в просьбе больному ребенку и одновременно владельцу симпатичного медвежонка.8-летний Джексон Макки по пути в операционную спросил хирурга, не может ли он заодно починить и его медвежонка Малыша.Джексон с рождения страдает от гидроцефалии - накопления спинномозговой жидкости, и доктор Макнили был одним из его первых нейрохирургов.- написал врач в "Твиттере" под фотографиями операции медведя. Его фотографии перепостили около семи тысяч раз.Маклини диагностировал у медведя разрыв подмышки и во время операции надел на него "кислородную маску".Медвежонок Малыш, неизменный спутник Джексона, смог даже улыбнуться и стоически перенес процедуру.Джексон тоже перенес операцию, ради которой и оказался в больнице.Доктор Макнили, который работает в Центре здоровья в Галифаксе в Новой Шотландии, ремонтировал шунт - маленькую трубку, которая помогает смыть излишнюю жидкость из мозга Джексона и снизить давление.Семья Джексона говорит, что они очень благодарны врачу, который сделал все возможное, чтобы их сын чувствовал себя комфортно в этот тяжелый период.- рассказал журналистам отец мальчика Рик Макки.Сейчас оба маленьких пациента восстанавливаются после успешных процедур.