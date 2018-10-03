Зачем в Европе зовут военных из США?

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О том, зачем Польше понадобилась такая база, "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.Американская военная база нужна Польше, чтобы не полагаться только на выдвижение войск – план, утвержденный летом во время саммита в Брюсселе. Совсем скоро в Брюсселе министры обороны стран НАТО будут превращать в полную реальность этот план "30+30+30+30" (Four thirties, или "Четыре по тридцать", – "Апостроф"), согласно которому 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 эскадрилий за 30 дней должны выдвинуться. Но проблема в 30 днях…Конечно, эскадрильи могут прилететь быстрее, а вот батальоны – вряд ли. Они не только американские – там разные есть. 30 батальонов – это примерно четыре дивизии. Чтобы не полагаться только на планы выдвижения, которые, понятно, у западных союзников будут медленнее, чем у России, хорошо бы иметь какие-то серьезные силы недалеко от линии противостояния. Как во времена холодной войны, когда две мощнейшие группировки – российская побольше, американская поменьше, но тоже очень значительная – стояли в районе прохода Фульда.Поляки собираются сами развертывать дивизию где-то на Востоке Польши, потому что они унаследовали от советского времени структуру вооруженных сил, ориентированную на войну на западе. Пока там, на востоке, на Буге (так в Польше называют реку Западный Буг, – "Апостроф"), довольно пустовато. Сейчас, когда происходит институционализация противостояния в Европе, наверное, будет намечаться и какое-то прямое противостояние, как во времена первой холодной войны.Наверное, какую-то свою дивизию поляки соберут. Бронетанковую, по-видимому. А вот разместят ли американцы или немцы целую дивизию в Польше – для меня вопрос пока неясный. Полное размещение – это отказ от Хартии Россия-НАТО о том, что не будет постоянного размещения. Сейчас те силы, которые выдвинули с 2014 года на восточный фланг НАТО, формально носят временный характер, потому что идет ротация раз в год. То есть хартия пока формально не нарушена. Когда она будет нарушена – это уже немножко другое дело.То есть происходит институционализация существующего противостояния – что оно будет носить не временный, а постоянный характер. Конечно, лучше иметь какие-то передовые силы, а не полагаться только на мобилизацию и выдвижение. Размещение должно быть ближе к линии фронта, потому что сейчас пропускная способность европейских дорог ограничена, тем более там постоянно есть гражданский транспорт, который еще непонятно, будет ли уступать дорогу военным.А название базы обосновано желанием, чтобы идея понравилась Трампу и он дал согласие. В Польше считают, что Трамп – идиот, которому надо прямо льстить. Идиот он или нет, я не знаю, но то, что ему надо льстить, не стесняясь, это точно.