ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вклады белорусов в иностранной валюте в 2018 году уменьшились

04.10.2018 08:09 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Банковские депозитные вклады белорусов в иностранной валюте с начала текущего года сократились, тогда как в белорусских рублях выросли.

Такие данные содержатся в статистическом бюллетене Нацбанка Беларуси.

Как гласит статистика, депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 сентября 2018 года составили 7 млрд 82,7 млн. долларов США и по сравнению с началом 2018 года уменьшились на 4,1%. По сравнению с 1 сентября 2017 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 4,6%.

Депозиты юридических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы претерпели аналогичное сокращение. На 1 сентября 2018 года они составили 3 млрд 695 млн. долларов США и по сравнению с началом 2018 года уменьшились на 14,7%. По сравнению с 1 сентября 2017 года депозиты юридических лиц в иностранной валюте уменьшились на 3,4%.

Кстати, депозиты юрлиц в национальной валюте на 1 сентября 2018 по сравнению с началом 2018 года также уменьшились на 4,7%.

Тогда как депозиты физлиц в национальной валюте на 1 сентября 2018 года составили 6 млрд 309,8 млн. рублей и по сравнению с началом 2018 года увеличились на 14,1%. По сравнению с 1 сентября 2017 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 25,3%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банковские депозитные вклады белорусов в иностранной валюте с начала текущего года сократились, тогда как в белорусских рублях выросли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что больше всего раздражает авиапассажиров?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика