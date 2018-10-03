Вклады белорусов в иностранной валюте в 2018 году уменьшились





Такие данные содержатся в статистическом бюллетене Нацбанка Беларуси.Как гласит статистика, депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 сентября 2018 года составили 7 млрд 82,7 млн. долларов США и по сравнению с началом 2018 года уменьшились на 4,1%. По сравнению с 1 сентября 2017 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 4,6%.Депозиты юридических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы претерпели аналогичное сокращение. На 1 сентября 2018 года они составили 3 млрд 695 млн. долларов США и по сравнению с началом 2018 года уменьшились на 14,7%. По сравнению с 1 сентября 2017 года депозиты юридических лиц в иностранной валюте уменьшились на 3,4%.Кстати, депозиты юрлиц в национальной валюте на 1 сентября 2018 по сравнению с началом 2018 года также уменьшились на 4,7%.Тогда как депозиты физлиц в национальной валюте на 1 сентября 2018 года составили 6 млрд 309,8 млн. рублей и по сравнению с началом 2018 года увеличились на 14,1%. По сравнению с 1 сентября 2017 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 25,3%.