Сезон 2018 года выдался сложным для туроператоров





Затока заменила Крым



Сложный сезон

Традиционно больше всего белорусских туристов этим летом приняла Турция. Не изменился, по оценкам специалистов, и остальной топ предпочтений белорусов. Популярностью у наших соотечественников, как и прежде, пользовалась Болгария, Черногория, Греция и Испания.рассказал в беседе с «Ежедневником» директор компании «Тайм Вояж»Кроме этого, уже как несколько лет белорусы облюбовали черноморское побережье Украины, в первую очередь, курорт Затоку.Так, если в прежние времена категорией бюджетного отдыха на море для белорусов являлся Крым, то после того, как в 2014 году он «закрылся» для посещения (путь через Россию увеличил дорогу туда примерно на 1000 км), началась переориентация туристов на украинские курорты.рассказал соучредитель компании «Дитриб»Он отметил, что по данным ежегодника Белстата, Украина по количеству туристов в прошлом году даже обогнала такое массовое направление как Болгария.- считает специалист.Однако, несмотря на популярность Затоки и других украинских курортов у белорусов, по мнению Дениса Ганакова, спрос туда уже стабилизировался, и направление выходит на свой пик.Что касается цены вопроса, в компании «Дитриб» отметили, что средняя стоимость путевки в Затоку составляла этим летом 240-250 долларов на человека. Сюда включен проезд автобусом, проживание и питание в течение 10 дней.В целом, характеризуя прошедший сезон, эксперты отмечают, что сезон был довольно сложным.сказал Руслан СегенюкКак заметил представитель турбизнеса, после каждого подобного случая постоянно наблюдался отток туристов, которые попросту боялись лететь и откладывали поездки.сказал специалист.В целом, заявленные в начале сезона программы, по словам турпрофи, были выполнены: где то лучше, где-то хуже, в зависимости от направлений.Что касаемо платежеспособности населения, Руслан Сегенюк отметил, что она повысилась. Средний чек летом составлял порядка 600 долларов.Он также заметил, что в этом сезоне люди предпочитали выбирать белорусские рейсы, что было связано с задержками рейсов в Украине и отменами их в Москве.– сказал Сегенюк.резюмировал эксперт.