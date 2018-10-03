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Сезон 2018 года выдался сложным для туроператоров
Традиционно больше всего белорусских туристов этим летом приняла Турция. Не изменился, по оценкам специалистов, и остальной топ предпочтений белорусов. Популярностью у наших соотечественников, как и прежде, пользовалась Болгария, Черногория, Греция и Испания.
«Новинкой этого сезона был Тунис, – рассказал в беседе с «Ежедневником» директор компании «Тайм Вояж» Руслан Сегенюк. – Чартерная программа по данному направлению отлетала неплохо. Выстрелила по спросу Грузия, по крайней мене, в нашей компании. Это развивающееся направление, и спрос на нем достиг уже можно так сказать хорошего уровня».
Затока заменила Крым
Кроме этого, уже как несколько лет белорусы облюбовали черноморское побережье Украины, в первую очередь, курорт Затоку.
Так, если в прежние времена категорией бюджетного отдыха на море для белорусов являлся Крым, то после того, как в 2014 году он «закрылся» для посещения (путь через Россию увеличил дорогу туда примерно на 1000 км), началась переориентация туристов на украинские курорты.
«Ощутимо массово спрос туда начал расти в прошлом году, – рассказал соучредитель компании «Дитриб» Денис Ганаков. – Основные потребители – семьи с маленьким детьми. Нужно понимать, что ничего более бюджетного пока на рынке нет и вряд ли в ближайшее время появится».
Он отметил, что по данным ежегодника Белстата, Украина по количеству туристов в прошлом году даже обогнала такое массовое направление как Болгария.
«Правда, эта статистика не разделяет туристов, приехавших в экскурсионку, к примеру, во Львов и на курорты Черного моря, но, тем не менее, цифры говорят сами за себя», - считает специалист.
Однако, несмотря на популярность Затоки и других украинских курортов у белорусов, по мнению Дениса Ганакова, спрос туда уже стабилизировался, и направление выходит на свой пик.
Что касается цены вопроса, в компании «Дитриб» отметили, что средняя стоимость путевки в Затоку составляла этим летом 240-250 долларов на человека. Сюда включен проезд автобусом, проживание и питание в течение 10 дней.
Сложный сезон
В целом, характеризуя прошедший сезон, эксперты отмечают, что сезон был довольно сложным.
«В основном, понятно, на это повлияли отмена туров российского туроператора «Натали-турс», уход с рынка в разгар сезона туроператоров «Данко», DSBW Tours, – сказал Руслан Сегенюк. – Прежде всего, конечно, на белорусском рынке отразилась ситуация с «Натали-турс», в результате которой многие белорусские агентства потеряли деньги, а туристы нервы».
Как заметил представитель турбизнеса, после каждого подобного случая постоянно наблюдался отток туристов, которые попросту боялись лететь и откладывали поездки.
«Ведь начало туристического сезона ознаменовалось великолепным ранним бронированием. Люди активно покупали путевки. Затем пошел спад, связанный и с прекращением деятельности туроператоров в России, а также подросшим курсом евро, – сказал специалист. – При этом август себя показал хорошо, то есть к концу лета бронировки восстановились».
В целом, заявленные в начале сезона программы, по словам турпрофи, были выполнены: где то лучше, где-то хуже, в зависимости от направлений.
Что касаемо платежеспособности населения, Руслан Сегенюк отметил, что она повысилась. Средний чек летом составлял порядка 600 долларов.
Он также заметил, что в этом сезоне люди предпочитали выбирать белорусские рейсы, что было связано с задержками рейсов в Украине и отменами их в Москве.
«Понятно, что это не основная причина, – сказал Сегенюк. – Сегодня в целом авиасообщение из Беларуси развивается. Если региональные программы в начале июня шли довольно туго, то к концу июля все было закрыто в Бресте, Гомеле и Гродно. То есть даже из Гомеля хорошо продавались вылеты, несмотря на то, что до Киева оттуда примерно 300 км, и вроде как там все дешевле».
«Могу сказать, что внутренний рынок ведет себя сегодня хорошо, – резюмировал эксперт. – Из серьезных белорусских туроператоров проблем ни у кого нет, и борты заполнялись в принципе хорошо. Понятно, что наш рынок подвержен колебаниям, потому что он маленький. Если лихорадит украинский рынок, банкротятся компании в России, на нас все это отражается».
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Представители турбизнеса называют минувшее лето сложным.
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