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Помогут ли Лукашенко родные стены дожать Путина?

04.10.2018 07:41 — Разное | UDF  
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Насколько оправданы надежды официального белорусского лидера?

10-12 октября в Могилеве пройдет очередной Форум регионов Беларуси и России, на который приедет Владимир Путин. Недавно Александр Лукашенко заявлял, что встреча с российским президентом поможет решению вопросов, которые остаются между двумя странами.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров напоминает, что не решены вопросы по визам, экономическому сотрудничеству, взаимному товарообороту.

— И нужно понимать, что значительная часть вопросов белорусско-российских отношений решается только на уровне президентов из-за специфики принятия решений в Беларуси и России. И когда стороны не могут договориться на уровне министерств и правительств, тогда это выходит на уровень глав государств, — отмечает собеседник.

Прошло довольно много встреч между Лукашенко и Путиным, но вопросы практически не решаются. Почему?

— Россия всегда использует различные возможности давления на Беларусь. Одна из форм давления заключается в том, что когда Беларуси что-то очень надо, давать ей это не сразу, а выторговывая какие-то возможности или диктуя необходимость реализации вопросов, в которых заинтересована Россия на территории Беларуси. Это происходит всегда. Такова традиция двухсторонних отношений, — полагает эксперт.

В то же время, продолжает он, практически нет таких вопросов, на которые Лукашенко не согласился бы, за исключением того, что его полностью лишают власти в Беларуси.

— Все остальные вопросы являются обсуждаемыми, это вопрос торга – сколько Россия может предложить Беларуси. Скажем, нет никаких принципиальных препятствий для размещения российской базы в Беларуси. Просто Россия не предлагает достаточной цены, за которую Беларусь готова была бы это сделать, — уверен Андрей Егоров.

А вообще, заключает он, у России есть время для затягивания решения вопросов, и она и дальше будет это делать.

Как отмечает политический обозреватель Павлюк Быковский, до сих пор практически не решены все вопросы, которые ставились перед встречей в Сочи, и саммит в Душанбе не дал никаких реальных решений.

— Неясно, как быть с изменением правил поставки российских нефтепродуктов в Беларусь, мы теряем то, что раньше имели с так называемой растаможки, — обращает внимание эксперт.

Кроме того, продолжает он, не решен вопрос с получением кредитов в рамках Евразийского фонда развития.

— Эти транши кредита были предусмотрены бюджетом Беларуси на 2018 год, но мы не получили их до сих пор. Окончательно не решен и вопрос с поставкой сельхозпродукции, но в этой области найти взаимопонимание намного проще, — считает собеседник.

К тому же, напоминает он, к 2021 году истекает срок аренды российских военных объектов, расположенных на территории Беларуси.

— Я не говорю, что эти объекты будут убраны, но тем не менее урегулировать вопрос их нахождения необходимо, и очевидно, что в каких-то пакетных соглашениях, когда они заключались и списывались долги Беларуси за газ, и России не надо было платить за эти объекты. Но я не уверен, что Россия заинтересована именно в таком подходе, — считает Павлюк Быковский.

 
Теги: Могилев
 
 
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Насколько оправданы надежды официального белорусского лидера?
 
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