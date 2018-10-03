Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи

С просьбой о гуманитарной помощи обратились к России в лице общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) христиане Сирии, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции официальное заявление.

"Мы передаем вам это заявление с просьбой одобрить в ближайшие сроки поставку помощи, которая распространялась бы через церкви и христианские организации провинции Хасеке, и включить провинцию в ежегодную программу поддержки ИППО", - говорится в документе, который цитирует издание.

С просьбой оказать им гуманитарную помощь к ИППО обратились официальные представители Сиро-яковитской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Древней Ассирийской церкви Востока и объединения Евангельских христианских церквей. Эти конфессии распространены на северо-востоке Сирии - в регионе, который в настоящий момент находится под контролем курдской администрации, сообщается в статье.

Издание отмечает, что одним из поводов к обращению стало систематическое притеснение христианских меньшинств со стороны курдской администрации.

Тяжелая ситуация в провинции сложилась из-за того, что курдские власти накладывают на религиозные меньшинства экономические и политические ограничения, рассказали "Известиям" в христианских отрядах самообороны "Сооторо", которые располагаются в Эль-Камышлы - ключевом городе провинции Хасеке со значительным числом христианского населения. Эти отряды отвечают за безопасность в христианских кварталах города, уточняется в публикации.

"Курдские власти используют различные формы дискриминации христианского населения: навязывание курдского языка, законов и обычаев. Власти вводят дополнительные налоги, конфискуют земельные участки и урожай, предвзято относятся к предпринимателям-христианам, отключают от водо- и электроснабжения, насильно отправляют в вооруженные формирования, воюющие на фронте", - пояснили изданию в канцелярии "Сооторо".

Заместитель председателя ИППО Елена Агапова в беседе с газетой отметила, что решение о предоставлении помощи может последовать только после ознакомления с обращением и проведения отдельных консультаций, включая обсуждение логистических вопросов. Она также добавила, что общество уже давно активно поддерживает христианские меньшинства в Сирии, пишут "Известия".