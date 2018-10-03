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Как водить осенью, чтобы избежать "дождливого" ДТП

04.10.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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Осенью число ДТП увеличивается - виновата и погода, и сокращение светового дня, и то, что за лето автомобилисты успевают привыкнуть к хорошим условиям вождения и расслабиться. Время вспомнить несколько принципов безопасного осеннего вождения, чтобы не стать частью печальной статистики.

Как водить осенью, чтобы избежать "дождливого" ДТП

Соблюдайте оптимальную скорость

Не просто не превышайте скоростные режимы, а снизьте свою обычную скорость. Условия меняются, и стоит тоже изменить свое поведение на дороге - до следующих погожих солнечных дней. 

Держите дистанцию и интервал

В дождливую и даже просто пасмурную погоду видимость ухудшается в разы. Лучше подстраховаться и увеличить дистанцию с движущимися впереди машинами и боковой интервал с соседями.

Применяйте раннее торможение

Нажимайте на тормоз плавно и заблаговременно, так как едущему за вами автомобилисту надо будет увидеть, что вы собираетесь остановиться, и вовремя среагировать.

Берегитесь луж

Глубокая лужа может скрывать ямы, камни, люки. Кроме того, вода на тормозных дисках резко снижает тормозящую способность автомобиля. Также может проявиться эффект аквапланирования - вода не успеет вытесниться из-под колес, и машина "поплывет", став неуправляемой.

Правильно настройте свет и зеркала

Самый подходящий головной свет осенью - противотуманные фары. Дальний свет будет только слепить вас, отражаясь от дождевых капель.

Не отвлекайтесь

Не пользуйтесь мобильным, сосредоточьтесь на дороге. Если чувствуете усталость - остановитесь и передохните.

Не пренебрегайте безопасностью

Пользуйтесь ремнями безопасности, а если в автомобиле едут маленькие дети - обязательно садите их в детские автокресла.

 
 
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Осенью число ДТП увеличивается - виновата и погода, и сокращение светового дня, и то, что за лето автомобилисты успевают привыкнуть к хорошим условиям вождения и...
 
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