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Картофель опасен для беременных - ученые

04.10.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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Употребляя в пищу картофель будущие мамы рискуют осложнить предстоящие роды, говорится в совместном исследовании Гарвардского университета в Бостоне и Национального института детского здоровья и развития человека штата Мэриленд.

Ученые изучили истории болезни 15 тысяч рожениц и провели ряд экспериментов, чтобы оценить влияние картофеля на их здоровье. Выяснилось, что в составе клубней содержатся вещества, которые провоцируют развитие гестационного диабета в организме беременных женщин. Специалисты уточнили, что на первых триместрах такой эффект не проявляется, однако на более поздних сроках беременности картофель лучше исключить из рациона, чтобы себя обезопасить.

Гестационный диабет, который также называют "диабетом беременных", связан с повышенным риском гипертонии и преждевременных родов, он может привести к необходимости проведения кесарева сечения.

Картофель опасен для беременных - ученые

 
 
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Употребляя в пищу картофель будущие мамы рискуют осложнить предстоящие роды, говорится в совместном исследовании Гарвардского университета в Бостоне и...
 
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