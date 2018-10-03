ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что больше всего раздражает авиапассажиров?

04.10.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сайт для путешественников Jetcost опросил три тысячи человек в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции и выяснил, что больше всего раздражает их во время авиаперелетов.

68% столкнулись с неприятно пахнущими соседями. 65% - с соседями, злоупотребляющими алкоголем. 57% - с чересчур веселыми. Половину респондентов раздражают громкие разговоры на борту. 48% с содроганием вспоминают многочасовые перелеты по соседству с "негабаритными" пассажирами. 40% - с излишне потливыми. Беспрерывно рыдающие во время полета дети раздражают 38% опрошенных. 35% встали на сторону экипажей самолетов, которые периодически сталкиваются со спорщиками. 26% осуждают публичное проявление чувств.

Любопытно, что только 20% столкнувшихся с раздражающими факторами обращались к стюардессам с просьбой их пересадить.

Аналогичный опрос, проведенный среди российских авиапассажиров, показал совершенно другие результаты. Исследование онлайн-сервиса путешествий Туту.ру показало: 27% недовольно теснотой в салоне, 21% - плачущими детьми, 16% - откидывающими до упора спинку кресла впередисидящими, 10 - соседями, занимающими рукой подлокотник, 7 - пьяницами и буянами, 3% - рейсами, на которых не кормят, столько же - холодом или, наоборот, духотой во время перелета.

13% уверяют, что их не нервирует ничего.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайт для путешественников Jetcost опросил три тысячи человек в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции и выяснил, что больше всего раздражает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посадки под зиму: сеем морковь, лук, цветы и газонные травы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика