Что больше всего раздражает авиапассажиров?

Сайт для путешественников Jetcost опросил три тысячи человек в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции и выяснил, что больше всего раздражает их во время авиаперелетов.

68% столкнулись с неприятно пахнущими соседями. 65% - с соседями, злоупотребляющими алкоголем. 57% - с чересчур веселыми. Половину респондентов раздражают громкие разговоры на борту. 48% с содроганием вспоминают многочасовые перелеты по соседству с "негабаритными" пассажирами. 40% - с излишне потливыми. Беспрерывно рыдающие во время полета дети раздражают 38% опрошенных. 35% встали на сторону экипажей самолетов, которые периодически сталкиваются со спорщиками. 26% осуждают публичное проявление чувств.

Любопытно, что только 20% столкнувшихся с раздражающими факторами обращались к стюардессам с просьбой их пересадить.

Аналогичный опрос, проведенный среди российских авиапассажиров, показал совершенно другие результаты. Исследование онлайн-сервиса путешествий Туту.ру показало: 27% недовольно теснотой в салоне, 21% - плачущими детьми, 16% - откидывающими до упора спинку кресла впередисидящими, 10 - соседями, занимающими рукой подлокотник, 7 - пьяницами и буянами, 3% - рейсами, на которых не кормят, столько же - холодом или, наоборот, духотой во время перелета.

13% уверяют, что их не нервирует ничего.