Посадки под зиму: сеем морковь, лук, цветы и газонные травы

Для настоящего дачника сезон не заканчивается сентябрьским сбором урожая. Подготовка сада и огорода к зиме, а также подзимний посев занимают еще несколько месяцев, как минимум до первых заморозков. А некоторые культуры и вовсе успешно перезимуют и дадут богатый ранний урожай лишь в том случае, если будут посажены в хорошо промороженную почву.





Что сажать на зиму?

К холодо- и морозостойким культурам принято относить морковь, редис, петрушку, укроп, сельдерей, лук, свеклу, пастернак, щавель, шпинат, кориандр, эстрагон, некоторые цветы-однолетники. Некоторые огородники сажают под зиму краснокочанную, цветную и пекинскую капусту и очень довольны весенне-летним результатом.

Помимо овощных культур и зелени к подзимним посевам хорошо относятся календула, василек, бархатцы, алиссум, китайские астры и некоторые другие цветы-однолетники, лекарственные растения валерьяна, тысячелистник, зверобой. Можно также произвести подзимний посев газона. Предпочтение лучше отдавать качественным сортовым либо дражированным газонным семенам – шанс их весенней всхожести выше.

Когда сажать?

Как правило, подзимним посевом занимаются в конце октября – первой половине ноября – в то время, когда почва уже достаточно промерзла, но еще не покрыта слоем снега. Впрочем, некоторые огородники сеют семена в уже промерзшую почву в конце ноября и даже в первых числах декабря. Но в этом присутствует определенный риск, поэтому стоит хорошо оценить прогноз погоды и быстроту всхожести семян.

Грядка для подзимних посевов: лучше высокая

Для подзимнего посева выбирайте участок на высоком, хорошо освещенном месте. В низине при большом количестве осадков или снега, который будет таять, из-за избытка влаги может произойти загнивание культур.





Перед тем как отправлять семена в землю, хорошо перекопайте почву на участке, выберите все сорняки и внесите перегной (около 5 кг на 1 кв. м), золу и известь (что особенно актуально для кислых почв, около 0,5 л на 1 кв. м), а также фосфорно-калийные удобрения (10-15 г на 1 кв. м).

Чтобы талые воды и осенние осадки не размыли гряды, формируйте их таким образом, чтобы бороздки, в которые вы сеете семена, не доходили до краев гряды. Лучшее время для подзимних посадок – с момента наступления регулярных ночных заморозков.

А почему осенью, а не весной?

Зачем заниматься посадками не весной, а поздней осенью, когда бывает очень сложно просчитать все нюансы переменчивой погоды? Весомых причин две. Во-первых, это более ранний урожай и более крепкие, устойчивые к болезням после зимовки растения. Второй безусловный плюс подзимней посадки – вода, которая опускается в недра земли, как только тает снег. Таким образом, при посевах поздней осенью вам не надо беспокоиться о поливе, так как от талой воды в земле семена распухнут и прорастут сами. Не все. А самые сильные и стойкие из них, удачно перенесшие зиму.

Обратим внимание на правила подзимних посадок некоторых культур.

Лук: сажаем первым

Существует достаточно много сортов озимого лука, который прекрасно зимует в почве и дает ранний богатый урожай. Лук стоит сажать чуть раньше, чем другие овощи или цветы. Он должен успеть развить свою корневую систему до серьезных заморозков почвы, но при этом не пойти в стрелку. Сажать лук пора, когда температура на улице стабильно держится в районе отметки 5 градусов тепла.





Опытные огородники не рекомендуют сажать лук на одном месте более двух лет подряд. Лучше всего он будет чувствовать себя на грядках, где недавно произрастали зерновые (кроме овса), кукуруза, свекла, горчица, рапс, горох, фасоль, помидоры, огурцы, капуста и салат. А вот сажать лук после сельдерея, картофеля, петрушки, красного клевера, чеснока не следует во избежание возможных болезней.

Подготовив гряду для посадки озимого лука, сделайте бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Луковички отправляются в землю на расстоянии 5-7 см друг от друга, затем их засыпают сухой землей. На этом основная работа по посадке озимого лука заканчивается. Поливать землю не надо. Можно лишь слегка ее утеплить, замульчировав, если ожидаются заморозки и бесснежная зима.

Морковь: выдержит заморозки





Морковь под зиму сеют позже лука. Семена должны только набухнуть, но не прорасти, поэтому опытные дачники предпочитают сажать их в уже промерзлую почву. Если вы выберите этот вариант посева, то подготовьте заранее часть почвы, оставив ее в помещении, чтобы присыпать семена в бороздках ею, а не замерзшей землей.

Свекла: не в низине

Свекла относится к тем корнеплодам, которые предпочтут скорее недостаток влаги, нежели ее избыток. Также надо учитывать, какие культуры росли на гряде перед свеклой. Лучше, если ей предшествовали перцы, томаты, огурцы, картофель и лук.





Свекла не любит органику, поэтому чувствует себя комфортно на тех участках, которые не удобрялись на протяжении нескольких лет. Желательно, чтобы расстояние между семенами свеклы было 7-8 см, а междурядья были отделены друг от друга 25-30 см.

По агротехническим характеристикам свекла достаточно морозостойкая культура и может быть посеяна при первых заморозках на почве. Согласно народным приметам, свеклу высевают тогда, когда опадают листья с вишен.

Цветы: с перспективой пересадки

Под зиму можно сеять достаточно большое количество цветов. К зимостойким относятся как однолетники (алиссум, астра, василек, годеция, иберис, календула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и др.), так и некоторые многолетники (гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка, обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и др.). Большинство цветов сеются, когда приходят первые заморозки.





Важно иметь в виду, что некоторые цветы легко переносят перемещение с одного места на другое (астра, ромашка), другие крайне чувствительны к этому и могут пострадать при пересадке и погибнуть (тысячелистник). Поэтому выбирайте места для подзимней посадки цветочных культур особо внимательно.

А что весной?

Ранней весной, едва сходит снег, грядки с подзимними посадками накрывают нетканым материалом или пленкой. Это позволяет ускорить всходы и защитить их от ранневесенних капризов погоды.