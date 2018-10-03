Семь из десяти городов с самым большим количеством баров находятся в Европе

Эксперты британской страховой компании Alpha Travel Insurance подсчитали, в каких городах больше всего баров.

Безоговорочным лидером стал Лондон - в нем работает 1327 баров, от классических пабов до заведений для любителей вин. На втором месте, со значительным отставанием, - Токио. В японской столице насчитали 955 питейных заведений. Особо эксперты выделили такой популярный среди местных жителей и туристов район города, как Голден Гай, который славится сотнями маленьких баров на несколько человек. Третье место - у Нью-Йорка, с 875 барами.

Любопытно, что семь из десяти городов с наибольшим количеством питейных заведений находятся в Европе: Мадрид (865), Барселона (733), Прага (601), Берлин (596), Рим (523) и Стамбул (421). Также в первой десятке - Чикаго (517).