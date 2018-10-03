ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь из десяти городов с самым большим количеством баров находятся в Европе

04.10.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Эксперты британской страховой компании Alpha Travel Insurance подсчитали, в каких городах больше всего баров.

Безоговорочным лидером стал Лондон - в нем работает 1327 баров, от классических пабов до заведений для любителей вин. На втором месте, со значительным отставанием, - Токио. В японской столице насчитали 955 питейных заведений. Особо эксперты выделили такой популярный среди местных жителей и туристов район города, как Голден Гай, который славится сотнями маленьких баров на несколько человек. Третье место - у Нью-Йорка, с 875 барами.

Любопытно, что семь из десяти городов с наибольшим количеством питейных заведений находятся в Европе: Мадрид (865), Барселона (733), Прага (601), Берлин (596), Рим (523) и Стамбул (421). Также в первой десятке - Чикаго (517).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты британской страховой компании Alpha Travel Insurance подсчитали, в каких городах больше всего баров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане стали реже жаловаться на строительные дефекты в новостройках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика