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Донна Стрикленд стала первой женщиной Нобелевским лауреатом по физике более чем за полвека

04.10.2018 08:00 — Разное | Интерфакс  
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ЮНЕСКО поздравляет лауреатов Нобелевской премии по физике 2018 года – Донну Стрикленд, Артура Эшкина и Жерара Мору - за революционные открытия в области лазерной физики.

«В частности, поощрение Донны Стрикленд должно стать обнадеживающим сигналом для женщин в науке и в более широком смысле для разнообразия, которое движет инновации», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Д-р Стрикленд стала третьей женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике с момента учреждения Премии и первой женщиной-лауреатом в этой дисциплине за последние 55 лет. Ранее этой премии были удостоены Мария Кюри в 1903 году и Мария Гёпперт-Майер в 1963 году.

«Признание достижений Донны Стрикленд посылает важный обнадеживающий сигнал девочкам и женщинам с большим рвением заниматься наукой. В более широком смысле эти три Нобелевских лауреата должны зажечь таланты девочек и мальчиков, которые будут формировать завтрашний мир. Многообразие способствует внедрению инноваций, поэтому необходимо, чтобы все больше блестящих умов занималось наукой, новыми технологиями и инновациями для преодоления сложных вызовов XXI века», - заявила г-жа Азуле.

ЮНЕСКО поддерживает женщин в науке, где они до сих пор недостаточно представлены и признаны. ЮНЕСКО почтил своим участием д-р Мору в рамках проведения Международного года света, координируемого ЮНЕСКО при содействии Оптического общества (OSA). Д-р Стрикленд, в свою очередь, являлась председателем комитета, ответственного за разработку программ в рамках Международного года света.

Согласно Докладу ЮНЕСКО по науке гендерная предвзятость в науке реальна и оказывает влияние на женщин на всех уровнях. Менее 30% ученых - женщины. До настоящего времени женщины составляли всего лишь 3% лауреатов Нобелевской премии по науке. Согласно исследованиям, женщины в меньшей степени, чем мужчины представлены в престижных университетах и среди руководителей старшего звена, то есть на тех самых позициях, где ученые чаще всего публикуются. Это приводит к недостаточному финансированию исследований, сокращению количества публикаций, уменьшению наглядности и более медленному карьерному росту.

Подобная гендерная предвзятость сказывается на результатах исследований и влияет на общество в целом. Так, медицинские исследования, сосредоточенные на мужчинах, стали следствием неправильного лечения женщин. Исследования показывают, что в области искусственного интеллекта подобная предвзятость   воспроизводится и усиливается.

Все эти проблемы могут быть решены. Ряд стипендиальных программ поддерживают женщин-ученых в ключевые моменты их карьеры посредством Организации для женщин в науке на благо развивающегося мира (OWSD) и Всемирной академии наук по продвижению науки в развивающихся странах (TWAS).

За последние 20 лет ЮНЕСКО и Л’Ореаль объединили свои усилия с целью признания выдающихся женщин-ученых. К настоящему времени 102 выдающиеся женщины-ученые были удостоены Премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке». Три из них – Ада Йонат, Элизабет Блэкбёрн, Кристиан Нюсляйн-Фольхард – с тех пор были отмечены Нобелевской премией за свои научные достижения.

 
 
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ЮНЕСКО поздравляет лауреатов Нобелевской премии по физике 2018 года – Донну Стрикленд, Артура Эшкина и Жерара Мору - за революционные открытия в области лазерной...
 
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