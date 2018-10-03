Минчане стали реже жаловаться на строительные дефекты в новостройках

Значительно сократилось количество обращений по поводу строительных дефектов в столичных новостройках, сообщает газета "Минский курьер" со ссылкой на начальника управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирину Гонтареву.

Если за 2015 год на горячую линию комитета поступили 27 таких жалоб, то в 2017-м - 10. А за прошедшие месяцы этого года - 7.

Самые частые претензии - к регулировке окон и мелким дефектам вроде царапин на стеклопакетах. "Были единичные случаи появления сырости в жилых помещениях. Такие ситуации требовали дополнительных экспертиз для выявления причин. В итоге выяснилось, что проблема в негерметичности стыков панелей. Дефекты устранили, но на это понадобилось некоторое время", - рассказала И.Гонтарева.

Специалисты советуют: в период гарантийного обслуживания (в течение 5 лет после ввода здания в эксплуатацию) при обнаружении дефектов следует обращаться в организацию-заказчика. Ее представители привлекут для устранения генподрядную либо субподрядную организацию. При отказе можно позвонить на горячую линию комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: +375 17 218-01-02 (работает с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00).

"Нередко в течение гарантийного срока обслуживания дома меняется собственник квартиры - данное жилье приобретают на вторичном рынке. Новый хозяин может не знать, кто выступал заказчиком. Тем не менее такая информация есть в администрации района либо в товариществе собственников. Наш комитет также может подсказать, кто строил объект", - отметила начальник управления жилищного строительства.

Если компания-заказчик прекратила свою деятельность, то обращаться нужно в профильный комитет либо в администрацию района, которые окажут помощь в поиске генподрядной организации.