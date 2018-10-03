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МВД прокомментировало расследование убийства бизнесмена в Березино

04.10.2018 09:23 — Разное | БелТА  
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МВД прокомментировало расследование убийства бизнесмена в Березино
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование убийства бизнесмена в Березино продолжается. Есть предпосылки для его успешного завершения. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид.

Предприниматель Метельский был убит в 2016 году. "Главное управление уголовного розыска, главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, УВД Минской области и Березинское РУВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия. У нас есть определенные предпосылки к успешному завершению расследования, раскрытию этого преступления", - рассказал Максим Свирид.

Он добавил, что за этот год в Беларуси остается четыре нераскрытых убийства. В одном случае в Витебской области были обнаружены останки человека, предположительно, женщины. "Мы устанавливаем ее личность, обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело", - отметил он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование убийства бизнесмена в Березино продолжается. Есть предпосылки для его успешного завершения. Об этом в интервью...
 
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