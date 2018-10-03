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Гомельский облисполком хочет починить гараж – и потратит на это $415 тысяч
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Гомельский облисполком хочет отремонтировать свой гараж на 35 автомобилей. Для этого он объявил тендер с начальной ценой в 415 тысяч долларов,
Начальная цена тендера – 894,8 тысяч беларуских рублей. Источник финансирования – местный бюджет. Отремонтировать гараж нужно до марта 2019 года.
В Гомельском областном управлении капитального строительства не подтвердили и не опровергли, что гараж будет отремонтирован за указанную сумму. «Сейчас как раз идет заседание комиссии по этому вопросу», – сказали в управлении.
Кстати, само здание облисполкома уже ремонтировали облисполком за 465 тысяч долларов. В 2017 году управление проводило тендер на выбор исполнителя для модернизации фасадов и инженерных систем административного здания облисполкома.
А за два года до этого отремонтировали крыльцо Гомельского облисполкома. Изначально ремонт оценивался в миллион долларов. За эти деньги планировалось «уменьшить отвесность крыльца путем устройства подпорных стенок», построить систему отвода дождевой воды, устроить освещение крыльца, систему подогрева. Также были вырублены «старые» деревья и высажены новые – с «ландшафтной подсветкой». В итоге за ремонт крыльца отдали 824 тысячи рублей (около 400 тысяч долларов).
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Гомельский облисполком хочет отремонтировать свой гараж на 35 автомобилей. Для этого он объявил тендер с начальной ценой в 415 тысяч долларов, пишет «Радыё Свабода»...
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